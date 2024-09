Mike Tyson critica Canelo Alvarez por enfrentar Berlanga em vez de ganhar US$ 60 milhões contra um oponente digno

CFalta apenas um dia para Saúl “Canelo” Álvarez enfrentar Edgar Berlanga no T-Mobile Arena em Las Vegasainda há detratores que pretendem minar a escolha do oponente pelo boxeador de Guadalajara.

Desta vez, o crítica de Canelo vem do lendário boxeador Mike Tyson, que é preparando-se para sua própria luta de exibição contra o YouTuber Jake Paul em 15 de novembro.

Pedido bizarro de fã de Canelo Álvarez faz boxeador rir

Mike Tyson falou sobre a luta de Canelo e disse em entrevista à Marca que ficou surpreso ao saber que Saúl havia rejeitado uma luta com David Benavidez. Para Tyson, a quantia oferecida a Álvarez para enfrentar seu compatriota era irresistívelmas Canelo parecia estar “com medo” de ser espancado por um mexicano mais jovem.

“Não acredito no que acabei de ouvir, Canelo rejeitou 60 milhões de dólares para lutar contra Benavidez, que é um lutador tremendo, jovem, forte, com fome e orgulho mexicano. – disse Tyson.

Aos 34 anos, muitos acreditam Saúl Canelo Álvarez teria muito a perder diante de Benavidezque é sete anos mais novo. Neste ponto, ele parece mais provável queEdgar Berlanga enfrentará o mexicano-americano, que ostenta um impressionante histórico invicto de 29 vitórias e 24 nocautes.

“Você não quer dar aos fãs a luta que eles querem ver? Você não respeita o legado dos grandes campeões mexicanos que enfrentaram os melhores independentemente do dinheiro?” Tyson acrescentou.

Berlanga é realmente o adversário mais fraco?

O boxeador americano parece ser um dos adversários mais desafiadores para Canelo nos últimos anos. Desde sua estreia em 2016 contra o mexicano Jorge Pedroza, Berlanga permaneceu invicto com 22 vitórias. Ainda mais impressionante é que 17 deles terminaram em nocautes.

Dele última luta foi no dia 24 de fevereiro deste ano contra o irlandês Padraig McCrory, que ele venceu por nocaute.

Quando foi a última vez que Canelo enfrentou outro mexicano?

Temos que voltar a 6 de maio de 2016, quando Saul Álvarez venceu uma ampla decisão contra Júlio César Chávez Jr. no mesmo local onde enfrentará Benavidez oito anos depois, a T-Mobile Arena.

Tantos anos sem enfrentar um mexicano é uma das maiores críticas que Canelo recebeu. Alalshikh turcoum dos organizadores do eventos de boxe no Oriente Médiotambém comentou sobre as escolhas do boxeador de Jalisco.

“Quanto à maneira como faço negócios, sei por que ele [Canelo] não gosta, porque eu só busco lutas grandes a preços justos, então é claro que qualquer um que goste de lutas fáceis não vai gostar disso”, disse Alalshikh.