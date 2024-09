Mike Tyson: Dana White ‘será a melhor coisa que aconteceu no boxe’

Mike Tyson está no boxe há muito tempo e está feliz em ver Dana White entrar na disputa.

Antes de sua luta de 15 de novembro com Jake Paul, Tyson apareceu no É o que é podcast, onde foram discutidos vários tópicos, incluindo a potencial incursão de White no ringue. White recentemente expressou interesse renovado em sua tão discutida promoção Zuffa Boxing, e Tyson acredita que o estilo promocional do CEO do UFC será perfeitamente traduzido para esse novo empreendimento.

“Essa vai ser a melhor coisa que vai acontecer ao boxe, assim como ao UFC”, disse Tyson. “Se você está no UFC, e se alguém vaiar a luta, você não verá esse cara. A próxima luta dele vai ser em algum lugar de Dakota do Sul. Só lutas boas. Se você não tiver uma boa luta, nunca mais verá esse cara.

“Não como no boxe, ‘Esse cara vai lutar de novo no mês que vem? Não queremos ver isso.’ … se alguma luta for ruim, você não volta mais para o UFC, você nunca mais verá esses caras.”

Tyson mencionou especificamente Shakur Stevenson como um exemplo de um boxeador estrela que continua a receber uma recepção morna dos fãs. Stevenson defendeu recentemente seu título WBC leve com uma vitória por decisão desequilibrada sobre Artem Harutyunyan em uma luta que foi criticada pelos fãs e pela mídia por falta de ação.

Tyson, de 58 anos, espera atrair muitos olhares para seu retorno ao ringue em novembro, quando enfrentar Paul, embora esse confronto também tenha atraído sua cota de críticas. Tyson é 31 anos mais velho que Paul, que alcançou a fama como YouTuber e influenciador de mídia social, e está competindo profissionalmente pela primeira vez desde 2005. Mais recentemente, ele enfrentou a lenda do boxe Roy Jones Jr. em uma luta de exibição em novembro de 2020 em um card que coincidentemente contou com Paul lutando contra o astro do basquete Nate Robinson no undercard.

Questionado sobre o que pensava sobre Paul como boxeador, Tyson foi breve.

“Não sei”, disse Tyson. “Ele melhorou desde a primeira vez que lutou. Eu o iniciei, iniciei Jake. Deixei-o lutar no meu undercard há quatro anos, ninguém sabia quem diabos ele era. Então eu o iniciei e, muito provavelmente, parece que vou finalizá-lo.”

Muitas das críticas em torno de Tyson vs. Paul são preocupações com a saúde de Tyson. Os dois deveriam ter lutado em julho passado, mas um susto médico antes da luta levou ao adiamento da luta.

Tyson não falou diretamente sobre sua própria situação de saúde, mas foi solicitado a comentar se ele achava que o quarterback da NFL Tua Tagovailoa, que sofre frequentemente concussões, deveria continuar jogando futebol americano, e sua resposta pode ter refletido seus pensamentos sobre sua própria carreira e a de outros atletas de esportes de combate.

“Deixe-me explicar isso para você, há alguns atletas que você tem que proteger deles mesmos, porque eles preferem morrer do que desistir”, disse Tyson. “Então isso responde à pergunta.”