Mikel Arteta concorda com extensão de contrato do Arsenal – fontes

Mikel Arteta concordou com um novo contrato de três anos para permanecer como técnico do Arsenal, disseram fontes à ESPN.

O contrato do jogador de 42 anos expiraria no próximo verão, embora ele tenha dito à ESPN em uma entrevista exclusiva em 4 de julho que não “previu nenhum problema acontecendo” quando as negociações de extensão ocorreram e, no mês passado, acrescentou que todas as partes resolveriam a situação quando a janela de transferências fechasse.

O Arsenal sempre esteve confiante de que Arteta comprometeria seu futuro com o clube, mas a notícia ainda será um incentivo para que eles tentem superar o Manchester City e ganhar seu primeiro título da Premier League desde 2004.

Fontes acrescentaram que o espanhol receberá um aumento significativo em seu salário atual de £ 9 milhões por ano (US$ 11,7 milhões).

O Arsenal terminou em segundo lugar, atrás do City, nas últimas duas temporadas e tentou diminuir a diferença contratando Riccardo Calafiori e Mikel Merino durante o verão, além do empréstimo tardio de Raheem Sterling, do Chelsea.

Fontes disseram à ESPN que Arteta desempenhou um papel importante em convencer esses jogadores a se juntarem ao clube, destacando o quão essencial ele se tornou para a busca do Arsenal pelo sucesso.

No domingo, eles viajam até o Tottenham para o clássico do norte de Londres, enfrentando problemas significativos no meio-campo, com Merino já descartado devido a uma fratura no ombro, Declan Rice suspenso e Martin Ødegaard enfrentando um período fora de campo.

Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Odegaard foi fotografado de muletas voltando para Londres após sofrer uma lesão no tornozelo em serviço internacional pela Noruega, e fontes disseram à ESPN que ele provavelmente perderá o jogo de domingo e pode ficar afastado por mais um período.

O médico norueguês Ola Sand disse ao jornal norueguês VG que Odegaard não sofreu nenhuma fratura, acrescentando: “Essas lesões no tornozelo geralmente levam pelo menos três semanas. Qualquer coisa diferente disso é apenas um bônus e depois pode levar mais tempo.”

O Arsenal tem uma grande semana pela frente com uma viagem ao Spurs, o primeiro de três jogos fora de casa, incluindo uma viagem à Atalanta pela Liga dos Campeões na quinta-feira, seguida por uma visita ao City, campeão da Premier League.