Mikel Arteta, do Arsenal, espera receber 100 cartões vermelhos na Premier League

Mikel Arteta disse que espera que 100 jogos da Premier League tenham pelo menos uma expulsão nesta temporada, depois que Leandro Trossard foi expulso no empate do Arsenal por 2 a 2 com o Manchester City.

Erling Haaland abriu o placar aos nove minutos, mas gols de Riccardo Calafiori e Gabriel Magalhães deram aos visitantes uma vantagem de 2 a 1 antes de Trossard receber a ordem de saída nos acréscimos do primeiro tempo.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Já tendo recebido o cartão amarelo, Trossard cometeu falta em Bernardo Silva e depois chutou a bola para longe, levando o árbitro Michael Oliver a dar o segundo cartão amarelo ao belga.

O incidente de domingo é a segunda vez em três jogos que o Arsenal tem um jogador expulso dessa maneira após a expulsão de Declan Rice contra o Brighton.

Como resultado, o City dominou o segundo tempo e conquistou um ponto com o gol de empate do substituto John Stones aos 98 minutos.

No mesmo jogo, Jérémy Doku pareceu escapar da punição por atrasar o reinício durante o primeiro tempo e Arteta disse: “É isso que estou dizendo. É tão óbvio que não é necessário comentar sobre isso. É a segunda vez. Espero que sejam 100 jogos da Premier League, 10 contra 11 ou nove contra 10 nesta temporada. Vamos ver.”

Leandro Trossard recebeu cartão vermelho na partida da Premier League entre Manchester City e Arsenal. Foto de Michael Regan/Getty Images

Questionado se sentia autorizado a expressar sua verdadeira opinião sobre o incidente, Arteta disse: “Eu já fiz isso se eu quisesse. Hoje eu não quero.

“Prefiro não comentar. Eu já vi e é tão óbvio, então vou deixar para vocês. Eu já estava em apuros tentando resolver o que aconteceu em campo. Não é problema meu resolver o que acontece fora de campo.”

Arteta elogiou a resiliência de seus jogadores no segundo tempo, quando o City acumulou 20 chutes a gol contra zero do Arsenal em busca do empate, além de criticar o tempo de acréscimo no final do jogo.

“A maneira como o time compete é inacreditável”, disse Arteta. “Estou muito orgulhoso deles. Você não pode ser jogado em uma situação mais difícil contra esse tipo de oponente. A maneira como lidamos com essa situação foi inacreditável. Estou muito orgulhoso deles.

“Os meninos ficaram muito arrasados [after the game]. Eles colocaram tanto. Eles colocaram seu coração e alma em cada ação. Então, para serem punidos no último minuto — bem, foi 97 [minutes]então eram 99 [minutes] — eles ficaram arrasados. Eles sabem também que deram outro grande passo hoje para fazer o que fizeram como indivíduos aqui.”

Com os times dividindo os pontos, o City permanece no topo da tabela com 13 pontos após cinco jogos, enquanto o Arsenal está em quarto lugar com 11 pontos.