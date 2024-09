Mikel Arteta perdeu o sono com a escolha do time Arsenal-Tottenham

Mikel Arteta admitiu que os problemas de disponibilidade do Arsenal o fizeram perder o sono na preparação para o clássico do norte de Londres, no domingo, contra o Tottenham, mas elogiou a resiliência de sua equipe, que garantiu uma vitória vital por 1 a 0.

O gol de cabeça de Gabriel Magalhães aos 64 minutos decidiu uma disputa acirrada a favor do Arsenal, com o time de Arteta agora tendo vencido três jogos consecutivos fora de casa contra o Spurs pela primeira vez desde 1988.

O Arsenal estava sem Declan Rice por suspensão, além dos lesionados Martin Ødegaard, Mikel Merino e Riccardo Calafiori.

Ødegaard e Calafiori se machucaram em serviço internacional, enquanto Takehiro Tomiyasu e Kieran Tierney também foram descartados.

“Eu não gostei [the preparation] porque eu não dormi muito”, disse Arteta. “Eu estava ansioso pelo Spurs por quatro ou cinco dias e tinha um plano super claro de como fazer isso.

“Preparei todas as reuniões, os treinos e tudo. Então recebi a notícia de que perdemos um jogador, e depois outro jogador e depois outro jogador, e tive que mudar completamente e adaptar o plano aos jogadores que tínhamos disponíveis. Então, foi um grande desafio.

Mikel Arteta conquistou sua terceira vitória consecutiva no clássico do norte de Londres no domingo. Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

“No segundo em que começamos a receber essa notícia, o time ficou cada vez mais faminto para jogar aquela partida. É um grande elogio para todos no clube se comportarem de uma certa maneira. É uma semana difícil chegando e, em vez de encontrar desculpas, fizemos o oposto. Enfrentamos o desafio, jogamos com coragem e reconhecemos as qualidades que tínhamos para vencer o jogo.”

Ødegaard sofreu um problema no tornozelo que o médico da seleção norueguesa, Ola Sand, sugeriu que o capitão do Arsenal ficaria afastado por três semanas, o que o deixaria fora da viagem de quinta-feira à Liga dos Campeões contra o Atalanta e da visita de domingo ao campeão da Premier League, o Manchester City.

No entanto, Arteta insistiu após o jogo de domingo que o Arsenal ainda tinha que “esperar para ver” sobre sua disponibilidade futura.