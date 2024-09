Mikey Varas é contratado como técnico do time de expansão da MLS San Diego FC

O time de expansão da MLS, San Diego FC, contratou Mikey Varas como treinador principal na segunda-feira.

Mais recentemente, ele foi técnico interino da seleção masculina dos EUA.

“A oportunidade de construir algo especial do zero, com uma propriedade tão ambiciosa e comprometida, e em uma cidade com uma base de fãs tão apaixonada, é realmente emocionante”, disse ele em uma declaração. “Estou ansioso para trabalhar com a equipe e a comunidade para desenvolver uma cultura vencedora desde o início. Darei tudo a este clube e ao povo de San Diego.”

Varas deve ser apresentado em uma entrevista coletiva na terça-feira no Snapdragon Stadium, que será o campo do time quando ele começar a jogar em fevereiro.

“Mikey personifica os valores e ambições do San Diego FC”, disse o diretor esportivo da equipe, Tyler Heaps. “Suas ideias sobre o jogo e como ele deve ser jogado se alinham com as nossas, e seu comprometimento e energia durante todo o processo são algo que sentimos que se conecta com esta comunidade e nossa visão para o Clube. Temos grandes aspirações para o SDFC, e acreditamos que Mikey tem a motivação, paixão e liderança certas para nos ajudar a construir uma cultura vencedora.”

Varas é um ex-assistente técnico do FC Dallas e foi técnico da seleção sub-20 dos EUA de novembro de 2021 até agosto de 2023, quando se tornou um dos assistentes da seleção nacional de Gregg Berhalter.

O jogador de 41 anos levou os EUA ao título da CONCACAF Sub-20 de 2022, garantindo aos americanos a primeira vaga olímpica masculina desde 2008, e às quartas de final da Copa do Mundo Sub-20 de 2023, onde perderam para o Uruguai por 2 a 0.

Ele treinou os EUA na derrota por 2 a 1 para o Canadá e no empate por 1 a 1 contra a Nova Zelândia em exibições em setembro, quando a USSF finalizou um acordo com Mauricio Pochettino para assumir até a Copa do Mundo de 2026.