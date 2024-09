Milan 4-0 Venezia (14 de setembro de 2024) Análise do jogo

O novo técnico do Milan, Paulo Fonseca, conquistou sua primeira vitória na Série A em grande estilo, e não poderia ter vindo em melhor hora para o Rossoneri quando eles começaram a temporada contra o Venezia.

Uma primeira meia hora devastadora colocou o Milan no caminho para uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o time recém-promovido no sábado, sua primeira vitória da temporada após dois empates e uma derrota.

O resultado e a maneira da vitória são um oportuno aumento de confiança antes de uma semana crucial. O time de Fonseca recebe o Liverpool na Liga dos Campeões na terça-feira, seguido por uma partida de derby da Série A contra o atual campeão Inter de Milão.

Rafael Leão e Theo Hernández ficaram no banco na última partida do Milan, mas voltaram ao time titular e a dupla se uniu para marcar o primeiro gol após apenas 90 segundos.

Hernandez ganhou a bola no meio-campo e a jogou para Leao, que a devolveu com um delicioso toque de calcanhar na meia-volta. Isso mandou o internacional francês para a esquerda e ele espremeu seu chute passando por Jesse Joronen no primeiro poste.

Christian Pulisic ajudou o AC Milan a conquistar sua primeira vitória da temporada. Agência de Fotografia de Imagem/Getty Images

O Milan dobrou a vantagem aos 16 minutos, quando Youssouf Fofana completou de cabeça um escanteio de Christian Pulisic, e o próprio jogador dos Estados Unidos marcou aos 25 minutos ao converter um pênalti após Tammy Abraham ser derrubado por Joronen.

O Milan recebeu outro pênalti menos de três minutos depois, após o árbitro de vídeo flagrar o zagueiro do Venezia Joel Schingtienne pisando no pé de Leao.

Abraham se destacou e marcou seu primeiro gol pelo Milan desde que chegou da Roma no mês passado.

É a primeira vez que o Milan marca quatro vezes na primeira meia hora de uma partida da Série A desde 1958.

Francesco Zampano pensou ter marcado um gol para o Venezia, mas a jogada foi anulada e o meio-campista do Venezia, Hans Nicolussi Caviglia, recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta em Ruben Loftus-Cheek e foi expulso.