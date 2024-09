Milan e Inter abandonam reforma de San Siro e revivem plano de novo estádio

O Milan e o rival da cidade, Inter, rejeitaram um plano para reformar seu estádio San Siro, mas retomaram propostas para construir um novo estádio conjunto na mesma área, disse o prefeito Giuseppe Sala na sexta-feira.

A mudança é a mais recente reviravolta em uma saga que envolve os dois clubes da Série A e autoridades locais nos últimos cinco anos.

“Após uma análise aprofundada, os clubes concluíram que o [San Siro] O estádio não pode ser reformado de forma acessível… eles não acham que seja viável”, disse Sala aos repórteres após uma reunião a portas fechadas com representantes do clube.

“Eles apresentaram a ideia de voltar para um novo estádio na área de San Siro”, disse Sala.

O Milan e a Inter rejeitaram um plano para reformar o San Siro. Marco Luzzani/Getty Images

Inter e Milan veem uma nova arena moderna como uma forma de aumentar as receitas, que estão atrás das de seus pares europeus.

A ideia de reestruturar o centenário San Siro e mantê-lo como casa do Milan e da Inter foi apoiada no início deste ano por Sala, depois que as equipes sinalizaram que queriam construir novos estádios separados nos arredores da cidade.

Anteriormente, os clubes estavam em negociações com a cidade para construir uma nova arena conjunta para substituir o antigo San Siro, mas o plano foi paralisado em meio à resistência política e às regras de patrimônio que protegiam o estádio, que tem capacidade para quase 80.000 pessoas.

O Milan e o Inter, campeões da Série A, agora são controlados por empresas de investimento sediadas nos EUA, respectivamente RedBird e Oaktree, depois que esta última adquiriu a Inter da empresa chinesa Suning em maio.

Os clubes agora estão propondo comprar da cidade de Milão as áreas ao redor do antigo estádio e construir uma instalação moderna que se tornaria sua nova sede conjunta.

Os clubes se tornariam donos do antigo San Siro, que seria reaproveitado.

Antes de prosseguir, eles pediram uma avaliação do valor econômico da instalação existente e das áreas ao redor, clareza sobre o escopo da proteção patrimonial do local e definiram um cronograma para um possível acordo, disse o prefeito.

“Essa é uma longa história e lamento por isso, mas não é fácil construir um estádio na Itália”, acrescentou Sala.