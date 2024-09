Militão, zagueiro do Real Madrid, sai da seleção brasileira devido a lesão

O zagueiro do Real Madrid Éder Militão deixou o centro de treinamento do Brasil antes dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul contra Equador e Paraguai devido a uma lesão na perna, informou a Federação Brasileira de Futebol (CBF) na quinta-feira.

“O zagueiro Eder Militão reclamou de dores musculares na coxa direita após o treino desta quarta-feira e após exames médicos realizados nesta quinta-feira, foi identificada uma pequena lesão muscular na coxa direita”, informou a CBF em nota.

“O jogador foi descartado das duas próximas partidas das eliminatórias do Brasil e a CBF expressa sua solidariedade ao jogador neste momento e deseja uma rápida recuperação.”

Militão, de 26 anos, que perdeu a maior parte da temporada passada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior, é o mais recente jogador do Real Madrid a sofrer problemas de lesão no início da temporada.

O meio-campista Aurelien Tchouameni e o lateral-esquerdo Ferland Mendy deixaram a concentração da França antes dos confrontos da Liga das Nações contra Itália e Bélgica devido a lesões sofridas na vitória do Madrid por 2 a 0 sobre o Real Betis no domingo.

Os meio-campistas Eduardo Camavinga, Dani Ceballos e Jude Bellingham também sofreram lesões nas últimas semanas e o zagueiro David Alaba ainda está se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida na temporada passada. (Reportagem de Fernando Kallas, edição de Ed Osmond)