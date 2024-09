‘Million Dollar Wheels’ RD Whittington preso sob acusação de fraude criminal

A aplicação da lei disse ao TMZ … o astro de reality show e corretor de carros famosos foi preso na tarde de terça-feira pela polícia de Beverly Hills com um mandado de Nevada para fora do estado, e ele foi levado para a prisão.

RD é o cara que fica com celebridades como Kim Kardashian , Jamie Foxx , Travis Barker , Coelho Mau , Kanye West , J Balvin , Lil Uzi Vert dar Ray J. com carros cafetões… e os policiais nos dizem que ele foi preso sob a acusação de fraude criminal por supostamente tentar passar um cheque sem fundos suficientes.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, RD era procurado em Nevada por duas acusações criminais… incluindo roubo entre US$ 5.000 e US$ 25.000 e sacar ou passar cheque com intenção de fraudar, no valor de US$ 1.200 ou superior.