Milutin Osmajic, do Preston, é acusado pela FA por suposta mordida

A Associação Inglesa de Futebol acusou o atacante do Preston North End, Milutin Osmajic, de conduta violenta após ele supostamente morder o zagueiro do Blackburn Rovers, Owen Beck.

Beck, emprestado ao Blackburn pelo Liverpool, reclamou com o árbitro Mathew Donohue que havia sido mordido por Osmajic após um incidente durante o segundo tempo do empate por 0 a 0. Beck havia sido expulso por chutar um jogador diferente do Preston antes do suposto incidente.

Osmajic recebeu um cartão amarelo do árbitro, mas o técnico do Blackburn, John Eustace, disse após o jogo que Beck tem uma marca de mordida devido ao incidente.

“Owen tem uma grande marca de mordida na parte de trás do pescoço e é uma pena que o árbitro não tenha visto isso”, Eustace disse à BBC Radio Lancashire. “É um incidente muito sério, ninguém gosta de ser mordido.”

Owen Beck parece ter sido mordido no pescoço por Milutin Osmajic durante a partida do Sky Bet Championship entre Preston North End e Blackburn Rovers. Dave Howarth – CameraSport via Getty Images

A FA disse que Osmajic tem até 30 de setembro para dar uma resposta.

Em 2013, o ex-atacante do Liverpool Luis Suárez foi suspenso por 10 jogos pela FA por morder Branislav Ivanovic, do Chelsea.