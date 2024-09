Minha primeira aposta: escolhas iniciais para a Semana 1 da NFL

O calendário da Semana 1 da NFL de 2024 está repleto de grandes confrontos.

A programação da primeira semana inclui um jogo na quinta e na sexta à noite, com o atual campeão Kansas City Chiefs (-3, 46,5) dando início à temporada contra o Baltimore Ravens em 5 de setembro. A ação da NFL então segue para o Brasil para um jogo entre o Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles em 6 de setembro.

O Detroit Lions tem uma revanche na rodada divisional da NFC contra o Los Angeles Rams em 8 de setembro e a lista termina com o provável retorno de Aaron Rodgers, enquanto o New York Jets enfrenta o San Francisco 49ers em 9 de setembro no Monday Night Football (ABC/ESPN+).

Nossos analistas de apostas analisaram as primeiras linhas da Semana 1 para encontrar algum valor antes que elas se aproximassem dos jogos.

Primeira aposta de Joe Fortenbaugh: Baltimore Ravens (+3) vs. Kansas City Chiefs

Várias casas de apostas esportivas respeitadas — tanto em Vegas quanto no exterior — já se ajustaram para o sul para Chiefs -2,5 graças a um influxo de dinheiro sofisticado dos Ravens. Com Baltimore +3 (-120) ainda disponível na ESPN BET, estou descendo agora antes que o número-chave “3” desapareça.

Escolhas do editor

Desde que assumiu como treinador principal em Baltimore em 2008, John Harbaugh está com um total impensável 12-4 direto e contra o spread na Semana 1. Essa taxa de acerto de 75% salta para 85,7% (6-1 SU e ATS) de 2017 até hoje, com uma margem de cobertura maluca de +18,9. Procure pelo recém-adquirido running back Derrick Henry e o ataque terrestre de Baltimore para manter o ataque dos Ravens em campo… e Patrick Mahomes fora dele.

Primeira aposta de Tyler Fulghum: Los Angeles Rams (+3,5) no Detroit Lions

Não sei se isso vai cair para 3, mas caso isso aconteça, quero o meio ponto extra nos Rams. Sean McVay tem sido um matador absoluto na Semana 1 (7-0 ATS). Os Rams poderiam facilmente ter vencido aquele jogo Wild Card no Ford Field em janeiro. Este deve ser outro jogo de cara ou coroa muito disputado. Ter mais do que um field goal de vantagem no placar parece muito valioso para mim.

Primeira aposta de Ben Solak: Dallas Cowboys +3 (-120) no Cleveland Browns

CeeDee Lamb assinou um contrato de quatro anos e US$ 136 milhões na semana passada e deve estar pronto para brilhar na Semana 1. Foto de Cooper Neill/Getty Images

Entendo que os Browns estavam 5-1 nas seis partidas de Deshaun Watson na temporada passada, mas ele estava longe de ser impressionante naquele tempo limitado. Sem Nick Chubb no backfield, Watson precisará carregar o ataque dos Browns contra o que deve permanecer uma defesa mesquinha em Dallas, mesmo com a lesão de DaRon Bland.

Mas ainda mais do que eu gostaria de estar desvanecendo os Browns cedo, estou comprando os Cowboys cedo. Acho que eles recrutaram e se desenvolveram bem para compensar suas saídas da linha ofensiva. Também acho que nosso foco na saúde ruim de longo prazo da franquia dos Cowboys (longo contrato de CeeDee Lamb, nenhum acordo com Dak, nenhum acordo com Parsons) nos inclina contra a saúde de curto prazo do elenco dos Cowboys agora. Prescott, Parsons e Lamb ainda estão no prédio. Apenas os Chiefs venceram mais jogos da temporada regular nos últimos três anos do que os Cowboys. Este ainda é um time de futebol muito bom.

Primeira aposta de Seth Walder: Spread alternativo: Seattle Seahawks (-12,5, +215) vs. Denver Broncos

Geno Smith e o ataque aprimorado do Seattle Seahawks podem ser difíceis de parar para a defesa do Denver Broncos. Foto de Rio Giancarlo/Getty Images

Estou usando uma linha alternativa aqui para tirar vantagem do fato de que este jogo tem muito mais variância do que uma disputa normal. Há uma chance de que o ataque de Ryan Grubb – que impulsionou Washington para o jogo do título nacional no ano passado – possa fornecer fogos de artifício instantâneos em sua estreia na NFL. Mike Macdonald deve encontrar maneiras criativas de pressionar e imediatamente dar vida à corrida de passe de Seattle. E há uma chance de que Bo Nix simplesmente não consiga segurar em sua estreia na NFL. Não sei se alguma dessas coisas vai acontecer, mas a chance de um resultado extremo parece muito maior aqui do que na maioria dos jogos.

Primeira aposta de Andre Snellings: Green Bay Packers +3,0 sobre Philadelphia Eagles (-120).

Jalen Hurts não jogou nada nesta pré-temporada e pelo segundo ano consecutivo ele começará a temporada com um novo ataque sob um novo coordenador ofensivo. Os Packers estão recebendo os 3 pontos completos na ESPN BET agora, embora os Eagles não tenham realmente a vantagem de jogar em casa com o jogo a ser disputado em São Paulo, Brasil. Embora eu espere que os Eagles pareçam melhores do que o time que perdeu seis dos últimos sete jogos na temporada passada, eles enfrentarão um time dos Packers que terminou o ano passado em chamas quando Jordan Love decolou em seu primeiro ano como titular. Love entra este ano com um complemento completo de jovens wide receivers saudáveis, elevando o teto para o ataque dos Packers e aumentando a probabilidade de eles começarem a temporada com uma nota alta.

Primeira aposta de Pam Maldonado: Lamar Jackson com mais de 675,5 jardas corridas.

Lamar Jackson é um dos melhores quarterbacks corridos da história da NFL. A temporada de 2024 não deve fazer diferença. O esquema ofensivo dos Ravens é conhecido por sua abordagem pesada de corrida, que joga bem com os pontos fortes de Jackson como um quarterback móvel. Jackson tem agilidade e velocidade para escapar dos defensores e fazer jogadas explosivas. É sua percepção aguçada em campo, capacidade de ler as defesas, para então tomar uma decisão em frações de segundo que ajuda Jackson a maximizar suas oportunidades de corrida. No ano passado, Jackson correu 821 jardas, apesar de enfrentar o nono calendário mais difícil de oponentes. Este ano, os Ravens enfrentam o décimo calendário mais fácil de defesas de corrida. Os Ravens estão comprometidos com o jogo de corrida e Jackson terá muitas oportunidades de acumular jardas de corrida.