Minha primeira aposta: escolhas iniciais para a semana 4 da NFL

Houve muitas histórias intrigantes quase um mês inteiro na temporada de 2024 da NFL. Conforme o cronograma entra na Semana 4, a liga viu surpresas de grandes favoritos liderarem o caminho enquanto cada time tenta ganhar terreno em corridas divisionais rumo ao último fim de semana do mês.

A semana começa com um confronto da NFC East na quinta-feira à noite entre o (1-2) Dallas Cowboys e o (1-2) New York Giants. A ação da Semana 4 continua no domingo com mais três confrontos divisionais. O (2-1) Green Bay Packers enfrenta Sam Darnold e o (3-0) Minnesota Vikings, o (2-1) New Orleans Saints vai para Atlanta para enfrentar o (1-2) Falcons e o (3-0) Kansas City Chiefs enfrentará o (2-1) Los Angeles Chargers.

No jogo do horário nobre de domingo à noite, Josh Allen e o Buffalo Bills visitam o M&T Bank Stadium para enfrentar Lamar Jackson, Derrick Henry e o Baltimore Ravens. As coisas terminam com mais uma partida dupla no Monday Night Football, com o (1-2) Miami Dolphins jogando contra o (0-3) Tennessee Titans (19h30 horário do leste dos EUA na ESPN) e o (3-0) Seattle Seahawks enfrentando o (2-1) Detroit Lions no jogo final da lista (20h15 horário do leste dos EUA na ESPN+/ABC)

Nossos analistas de apostas dão uma olhada antecipada nas apostas da Semana 4 para encontrar algum valor antes que as coisas se aproximem dos jogos.

Primeira aposta de Joe Fortenbaugh: Dallas Cowboys (-4) vs. New York Giants

Este é um ponto de recuperação fantástico para os Cowboys, que venceram 13 dos últimos 14 jogos contra os Giants, com 11 dessas vitórias por mais de um touchdown. A linha de antecipação aqui era Dallas -7, mas despencou na noite de domingo graças a uma performance brutal contra Baltimore combinada com a vitória surpreendente dos Giants em Cleveland.

Bem, você nunca é tão ruim quanto parecia na semana anterior e nunca é tão bom quanto parecia na semana anterior também. Os Giants fizeram tudo o que podiam para perder aquele jogo no quarto período, mas os Browns foram ineptos demais para capitalizar. Espere Prescott e Lamb para destruir a secundária suspeita dos Giants neste.

Primeira aposta de Anita Marks: Pittsburgh Steelers-Indianapolis Colts abaixo de 40 pontos

Pegar o under nos jogos dos Steelers deveria ser automático neste ponto. Pittsburgh está 3-0 para o under nesta temporada, segurando o Los Angeles Chargers em apenas 10 pontos no domingo.

Eles viajam para Indianápolis na Semana 4 para enfrentar um time dos Colts que lutou contra os Bears no último fim de semana. Anthony Richardson é unidimensional e tem lutado para levar a bola até seus próprios jogadores (seis interceptações). O ataque dos Steelers com Justin Fields é todo sobre carregar a bola e consumir tempo de posse.

Primeira aposta de Ben Solak: Cincinnati Bengals-Carolina Panthers acima de 44,5 pontos (-115)

A principal lição que devemos tirar da estreia de Andy Dalton com os Panthers liderados por Dave Canales: o time está disposto a deixá-lo lançar.

A defesa do Bengals tem grandes pontos de interrogação no defensive tackle e na secundária. Enquanto a defesa da Carolina teve uma partida animada contra os Raiders, acho que eles terão um dia muito mais difícil com o ataque do Bengals (especialmente agora que Tee Higgins está de volta).

Primeira aposta de Seth Walder: Indianapolis Colts ML (+105) vs. Pittsburgh Steelers

Quão afortunados os deuses do calendário foram para os Steelers? Pittsburgh pegou Atlanta com um Kirk Cousins ​​enferrujado e imóvel na Semana 1, Bo Nix em sua segunda partida na carreira na Semana 2 e então um Justin Herbert machucado — que foi eliminado do jogo — na Semana 3. Estou disposto a apostar no começo da semana que essas circunstâncias podem não estar totalmente incluídas no mercado e os Colts pegando dinheiro extra em casa parecem um valor.

Primeira aposta de Andre Snellings: Houston Texans (-4,5) sobre Jacksonville Jaguars (-105).

Os Texans estão prontos para se recuperar de uma forma importante depois de se depararem com uma serra elétrica em Minnesota na Semana 3. A defesa dos Texans, antes forte, teve problemas para conter Justin Jefferson e o ataque de passes dos Vikings, mas os Jaguars não têm esse tipo de ameaça de passe e têm lutado para colocar pontos no placar nesta temporada (15,0 PPG em dois jogos, T28º na NFL). Do outro lado da bola, CJ Stroud totalizou 645 jardas combinadas de passe e corrida com cinco touchdowns e zero turnovers em dois jogos contra os Jaguars na temporada passada. Ele deve ser capaz de gerar ataque suficiente para permitir que os Texans cubram.

Primeira aposta de Pam Maldonado: Travis Hunter para ganhar o Heisman (+1600)

O desempenho excepcional de Hunter em ambas as direções pelo Colorado o torna um candidato convincente ao Heisman. Como um wide receiver e cornerback de bloqueio de primeira linha, sua versatilidade é incomparável no futebol universitário moderno. A capacidade de Hunter de se destacar tanto no ataque quanto na defesa, com jogadas importantes como uma interceptação e um fumble forçado para vencer o jogo, desafia os critérios tradicionais de premiação. Seu talento e impacto únicos realmente incorporam o espírito do Troféu Heisman.