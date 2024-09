Ministério Público alerta para o novo símbolo universal de acessibilidade criado pela ONU

Para informar a órgãos públicos, bem como instituições privadas e à sociedade civil organizada, o Ministério Público de Alagoas (MPAL), por meio do Núcleo de Direitos Humanos, decidiu apresentar o símbolo recém-criado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ele é amplo e representa, em uma única imagem, todas as formas de deficiência.

A coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos do MPAL, promotora de Justiça Marluce Falcão entende como importante que todos absorvam a nova imagem. Para ela, o símbolo é universal e isso significa que precisa ser utilizado corretamente. O intuito da matéria é dar ampla divulgação da novidade, visto que o novo símbolo traz uma mensagem ampla que alcança todas as modalidades de deficiência.

E se o assunto é acessibilidade ficaria difícil criar um símbolo sem pensar em inclusão. Por isso ele traz uma figura humana com os braços abertos que, para a ONU, representa a inclusão de pessoas com todas as habilidades em todos os lugares. Para eles, o nome do símbolo é “The Accessibility”, ou “A Acessibilidade” em nossa Língua Portuguesa.

Ele foi pensado para simbolizar, de forma imparcial, evitando que haja um símbolo para cada tipo de deficiência e para aumentar a consciência e o respeito da sociedade sobre as pessoas com deficiência (PCD).

Mas é preciso ficar atento também para um segundo símbolo de acessibilidade que é o símbolo internacional de acesso.

“Nesse caso ele traz a imagem de um cadeirante em branco e está sobre um fundo azul e serve para indicar o acesso de pessoas PCD e devem ser utilizados em espaços e equipamentos urbanos, edificações e qualquer mobiliário. Os demais símbolos continuam sendo utilizados e devem ser observadas as regras da ABNT”, explica Marluce Falcão.