Ministério Público participa de campanha do IML e arrecada brinquedos para espaço que acolhe crianças vítimas de estupro

Juntar as mãos e minimizar com um olhar mais sensível o trauma de crianças vítimas de abuso sexual, através de cores, de um espaço que as façam espairecer e substituir momentaneamente a dor. Essa foi a intenção do Ministério Público de Alagoas (MPAL) ao contribuir com a campanha da Polícia Científica e, na manhã desta sexta-feira (20), entregar três caixas de brinquedos arrecadados no prédio-sede para abastecer a brinquedoteca do Instituto Médico Legal (IML) de Maceió. A promotora de Justiça Dalva Tenório participou do momento com recepção feita pelo odontolegista e chefe administrativo, João Alfredo Neto.

Dalva Tenório, que é a titular da 59ª Promotoria de Justiça da Capital (de Crimes Contra a Criança e o Adolescente), analisa a criação do espaço lúdico no IML.

“A ação levou carinho em forma de mimo para essa população que, na infância, necessita dos cuidados e atendimento do Instituto Médico Lega. É muito triste quando olhamos o número de crianças que são abusadas, vítimas de violência psicológica, negligência, que têm seus direitos violados. E isso é muito importante porque elas chegam vulneráveis, angustiadas, num ambiente hostil, onde há pessoas estranhas a elas precisam fazer exames que invadem a intimidade, a privacidade, invadem o corpo, a verdade é essa. Fiquei muito feliz em ser convidada e poder participar desse momento”, declara a promotora de Justiça.

O odontolegista João Alfredo apresentou a brinquedoteca e aproveitou para falar sobre os avanços na forma de acolhimento às vítimas.

“Hoje temos um atendimento diferenciado, com todo cuidado para não angustiar ainda mais as crianças que são trazidas para os exames, já que a movimentação no IML é grande, incluindo e presos para exames de corpo de delito, policiais trafegando com armamento pesado. Foi entendido que era necessário a criação de um espaço mais acolhedor, onde elas pudessem, ao saírem do exame, ter acalento brincando. Então as demandas vão acontecendo, infelizmente ainda são muitos os registros, e à medida que elas são atendidas, passam pela sala, identificam-se com um ou mais brinquedos e levam para casa. Por isso fazemos a campanha e contamos com a sensibilidade das pessoas que nos ajudam a reabastecer o local, agradecemos a iniciativa e parceria do Ministério Público”, ressalta o chefe administrativo do IML.

Em Alagoas, dados oficiais da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/AL) contabilizaram, no período de 2020 a 2022, oficialmente, 1.481 casos de estupro de crianças de 0 a 12 anos. O Ministério Público de Alagoas (MPAL), por meio das 59ª e 60ª promotorias de Justiça da Capital, criou o projeto “Abuso Sexual: Notificar é Preciso”, vencedor de Prêmio Nacional e que foi transformado em lei estadual no combate a esse crime hediondo.