Ministério Público recebe mais uma turma de alunos para palestra com o Proerd e visitação ao memorial

Dando continuidade ao cronograma do projeto “A Escola Vai ao MP e ao Memorial”, nesta quarta-feira (25), a Procuradoria-Geral de Justiça e o Memorial Desembargador hélio Cabral receberam a visita de 35 estudantes, dos 9º e 3º ano, e professores da Escola Estadual Dom Otávio Barbosa Aguiar, situada no complexo Benedito Bentes, em Maceió. O procurador-geral de Justiça (PGJ), Lean Araújo, deu as boas-vindas e falou da importância da relação institucional com a Polícia Militar de Alagoas nesse processo educativo.

Como o programado, os jovens assistiram a uma palestra ministrada por policiais militares do Programa de Erradicação às Drogas (Proerd) e puderam conhecer mais de perto os malefícios que as substâncias causam, físico e mentalmente. Eles também puderam aprender a diferenciar o que é droga lícita e ilícita.

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo evidenciou a parceria criada com o propósito de aproximar a comunidade estudantil do Ministério Público de Alagoas.

“Firmamos essa parceria com o Proerd, da Polícia Militar, e o que almejamos é criar esse modelo de inter-relação com os estudantes para de forma clara terem, legitimamente, noção da importância de cada um no exercício da cidadania. Obviamente, colocando o Ministério Público sempre à disposição para contribuir com o processo de formação”, ressalta o PGJ.

Pela Polícia Militar de Alagoas, o Proerd tem como coordenador o tenente-coronel França; pela Secretaria de Segurança Pública a Coronel RR Valdenize Ferreira é a gerente estadual do Programa.

Após as instruções os estudantes puderam conhecer o acervo do Memorial da instituição que acomoda troféus, livros, centenas de fotografias, móveis e equipamentos antigos que contam a sua história.