Minkah Fitzpatrick no pênalti chave – ‘Não consigo acertar ninguém com força’

INDIANÁPOLIS – Após a primeira derrota de seu time na temporada, o safety do Pittsburgh Steelers, Minkah Fitzpatrick, expressou frustração pela penalidade desnecessária que ele empatou no final do terceiro quarto da derrota por 27-24 para o Indianapolis Colts.

Fitzpatrick foi flagrado por acertar o wide receiver Adonai Mitchell quando o passe profundo do quarterback Joe Flacco na linha lateral ficou incompleto faltando 1:32 para o final do terceiro quarto. Fitzpatrick estava correndo em direção a Mitchell quando a bola saiu de campo e, embora tenha parado e não liderado com a cabeça, Fitzpatrick ainda colidiu com Mitchell.

O safety disse que os árbitros lhe disseram após a jogada que Mitchell era um jogador indefeso.

“Pensei que estávamos jogando futebol”, disse Fitzpatrick. “Não sei o que estamos jogando neste momento. Um jogo muito diferente daquele que cresci jogando e do que cresci amando. Não posso bater forte em ninguém, não posso ser violento. Então, não sei .não sei mais o que dizer.

“Disseram que ele é um jogador indefeso e eu bati na cabeça dele. Não entendo como ele está indefeso. braços para baixo no último segundo, não deveria ser uma penalidade. Também não acertei na cabeça dele, mas como eu disse, você bateu forte nas pessoas, e elas agora jogam bandeiras.

Fitzpatrick também foi questionado se seu ímpeto o levou a acertar o golpe.

“Sim, isso não deveria importar, porque tenho todo o direito de ir atrás da bola”, disse Fitzpatrick. “Se eu não limpá-lo e colocar minha cabeça na cabeça dele, não deveria ser um pênalti. Posso ir atrás da bola, assim como ele pode ir atrás da bola, e eu nem sabemos mais como devemos jogar.”

A penalidade de 15 jardas deu aos Colts uma nova série de descidas em vez de uma terceira e longa e permitiu-lhes cruzar o meio-campo. Os Colts finalmente marcaram na corrida para subir 24-10. No momento do pênalti de Fitzpatrick, os Steelers estavam atrás dos Colts por um touchdown e tentavam se recuperar depois de cavar um buraco de 17-0 no primeiro tempo.

“Isso foi touros —”, disse o companheiro de equipe DeShon Elliott sobre a decisão contra Fitzpatrick. “Eu não me importo. Eu não me importo. Isso foi besteira. Isso não foi certo. Isso não foi ilegal. Ele não fez nada malicioso. Ele nem bateu na cabeça dele. Ele bateu nele, liderou com o ombro. Na verdade, ele desistiu.