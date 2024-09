Missed Fists: Autoridades atacam a jaula para acabar com a briga pós-luta

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

MMA deveria ser divertido!

Esse tem sido meu mantra pessoal há anos e embora haja momentos (dias, semanas, até meses) em que o ciclo dos esportes de combate pode ser um pouco chato, no final, gosto de pensar que todos nós nos agarramos a esse negócio maluco porque nós amamos isso.

Dito isto, às vezes, o MMA pode ser um pouco também divertido ou imprevisível ou louco (ou alguma combinação desses e vários outros adjetivos) e uma mão firme deve intervir para resolver as coisas.

Em outras palavras: alguém chame a polícia!

Fakhriddin Hashimzhonov vs. Amanbekov Dastan

Talant Musakeev vs. Magomedov Magomed



O show do Ertaimash Fighting Championship no domingo passado em Bishkek, Quirguistão, viu dois casos de pessoas tendo que intervir para evitar que uma situação desmoronasse completamente.

Primeiro, vamos dar uma olhada nesta luta entre Fakhriddin Hashimzhonov e Amanbekov Dastan que transcorreu praticamente sem intercorrências até os segundos finais da luta (e alguns segundos depois dela).

A maior parte desta disputa de três rounds viu Hashimzhonov usando seu tamanho superior e lutando para imobilizar Dastan e impedi-lo de realmente conseguir alguma coisa. Pode-se dizer que havia sombras de Josh Koscheck vs. Paul Daley e, com certeza, Dastan ficou cheio de Daley depois que o sinal tocou, perseguindo Hashimzhonov e tentando dar um soco em sua cabeça.

Não demorou muito para que um exército de oficiais uniformizados entrasse na jaula para restaurar a ordem. Depois disso, Dastan apareceu para pedir desculpas a Hashimzhonov e tudo ficou bem.

Mais tarde naquela noite, uma luta entre Talant Musakeev e Magomedov Magomed revelou-se igualmente volátil, com as sementes do caos plantadas anteriormente.

Magomed foi abalado no primeiro round e teve um corte aberto acima dos olhos, o que resultou em uma longa pausa na ação para limpá-lo. Isso criou tensão entre Magomed e o árbitro, mas tudo correu bem até o terceiro round, quando Magomed – que em outro momento da luta havia enxugado o próprio sangue no rosto – teve o corte aberto novamente, resultando em paralisação.

O atordoado Magomed não recebeu bem a notícia e teve que ser contido fisicamente pelo árbitro.

O lutador perdedor recusou-se a retornar ao centro da jaula para levantar a mão do oponente, embora ele e Musakeev tenham feito isso depois. Os dois lutadores também tiveram a oportunidade de fazer uma entrevista pós-luta, com o rosto de Magomed ainda coberto de sangue.

Você pode assistir a um replay gratuito do EFC 49 no YouTube.

Mike Bardsley x Alexei Bell

No National Fighting Championship 168 em Atlanta, Mike Bardsley e Alexei Bell estavam testando as águas com seus jabs antes de Bardsley decidir lançar uma bola de canhão na piscina e acabar com isso.

O chute na cabeça é melhor do que o jab na maioria das vezes, eu acho.

Foi uma vitória emocionante para Bardsley, que dedicou a luta ao irmão falecido recentemente.

Ronald Paradeiser x Acoidan Duque

Ronald Paradeiser obteve uma das vitórias mais importantes do fim de semana ao continuar seu torneio de peso leve Oktagon disputado pelo fumante Acoidan Duque em pouco menos de 90 segundos.

Esse doce final prepara Paradeiser para um grande confronto semifinal com Losene Keita, que acontece no Oktagon 65 em 29 de dezembro.

De Duncan x Matheus Dino Jones

Alish Smith x Rhi Rhi Hudson

Marin Vetrila vs. Adam Shelley

Luke Riley x Alexandre Junior

George McManus x Dara Ward

Jair Ordinola vs. Gabriel Dias

Cheyanne Bowers vs. Verônica Borisova

Jackson McVey x Ben Fowler

Tony Toro vs. Juan Álvarez

Alivia Bierley vs. Nadia Chmil



Não há uma maneira elegante de dizer isso: muita merda aconteceu no UFC Fight Pass no fim de semana passado.

Vamos a Davon Duncan, que derrubou Matheus Dino Jones com um chute giratório no corpo em show do Shooto Brasil no Rio de Janeiro.

Não há como se livrar disso. Jones teve uma reação retardada ao golpe final, mas provavelmente soube imediatamente que estava prestes a cair a qualquer segundo.

O Cage Warriors realizou dois shows em Manchester, Inglaterra, ambos com grandes destaques.

Houve um nocaute de Alish Smith…

E aí mais um boop de Marin Vetrila logo na luta seguinte…

Isso é BOOPS consecutivo! Mergulhe.

O invicto peso-pena, Luke Riley, foi a atração principal do segundo show em Manchester e não decepcionou, afastando Alexandre Junior com golpes em cerca de dois minutos.

Não acredito que Junior estava consciente depois daquele golpe decisivo. Riley era um favorito astronômico nesta luta, então um avanço na competição deve estar próximo, seja no Cage Warriors ou se ele assinar com uma promoção americana.

Aqui está um estranho.

Situação maluca na CW. Faltando 1:45 para o final do R2, parecia que Dara Ward foi desviado de um armlock por George McManus, mas o toque estava fora da vista do árbitro. A rodada continuou até o sino. Entre os rounds eles isolaram a filmagem e declararam vitória por finalização para George McManus. https://t.co/FRZDZhmzF0 —caposa (@Recorder_Hitman) 21 de setembro de 2024

Oficialmente, o resultado é considerado uma vitória por finalização com chave de braço para George McManus. Mas não foi tão simples. McManus forçou um toque de Ward no segundo round, o problema é que o árbitro não estava em posição de ver. Então a luta continuou, o round terminou e depois foram para a revisão do vídeo.

E então McManus recebeu retroativamente a vitória por finalização. Espere, podemos fazer isso? UFC, PFL, ONE, alguém, vá em frente!

Falando em finalizações fáceis de perder, tive que assistir algumas vezes esse clipe para entender o que Jair Ordinola fez.

Do Fusion FC 81 em Lima, Peru:

Esse é um armlock sorrateiro e uma maneira inteligente de Ordinola derrotar seu teimoso adversário.

A melhor finalização do fim de semana pode ter vindo da nova campeã interina peso mosca da LFA, Cheyanne Bowers, que conquistou o título ao reverter sua sorte ao agarrar o braço de Veronika Borisova e finalizar.

Cheyanne Bowers com o taco reverso e o substituto. Derrubada por Veronika Borisova, arranca um lindo armlock de suas costas e dá a Borisova sua primeira derrota. E novo campeão interino do peso mosca da LFA. #LFA193 pic.twitter.com/DsZ3LJXGnu —caposa (@Recorder_Hitman) 21 de setembro de 2024

Club e subs são comuns, mas é raro conseguirmos desfrutar de um “clubed and sub”.

Resta saber se esse desempenho rende a Bowers uma reserva na Contender Series ou se ela enfrentará Shannon Clark em uma luta de unificação. Clark recentemente teve seu próprio teste para a Contender Series, no qual ela foi fortemente favorecida, apenas para acabar no lado errado de uma derrota por nocaute chocante.

Nesse mesmo evento LFA, Jackson McVey marcou uma finalização com a qual todo grappler sonha, convertendo um sprawl perfeitamente cronometrado em um estrangulamento instantâneo.

Trinta e três segundos, foi o suficiente.

Por fim, vimos dois lutadores exibirem algumas brigas exemplares com Tony Toro enlouquecendo com Juan Alvarez e Alivia Bierley encerrando sua luta com um THUD retumbante.

E do departamento ICYMI, não deixe de conferir o veterano do UFC Damir Ismagulov causando sérios danos no cenário de luta do Cazaquistão. Outrora um peso leve classificado, Ismagulov manteve sua reputação intacta ao dar um chute giratório no rosto de Oberdan Tenorio.

