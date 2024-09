Missed Fists: Duelo de chutes na virilha supervisionado por Matt Brown nas últimas travessuras do Fight Circus

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

Aqui na sede da Missed Fists, gostamos de pensar que estamos acima de recorrer a táticas de show de horrores para chamar sua atenção, especialmente quando há tanta competição legítima de esportes de combate ao redor do mundo. Afinal, longe de nós dar destaque a atrações de carnaval disfarçadas de esforços legítimos de luta. Nós? Enfatizar curiosidades e esquisitices? Nunca.

Dito isso, às vezes é preciso sair do caminho e deixar que a voz do povo seja ouvida.

E as pessoas querem ver os caras dando chutes nas piças uns dos outros, aparentemente.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e finalizações, e para @Grabaka_Hitman para carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e contribua no Patreon se puder.)

Circo de luta

Sim, são dois cavalheiros voluntariamente se chutando na virilha. E sim, é o veterano do UFC Matt Brown supervisionando as festividades e aparentemente se divertindo muito com isso.

Olha, o pessoal do Fight Circus certamente não é o primeiro degenerado do mundo a sediar um bom e velho Roshambo’ing, mas eles foram ousados ​​o suficiente para filmar isso e colocar na internet para todos verem, então eles merecem qualquer notoriedade que esteja vindo em sua direção como resultado. Inovadores, como sempre.

Pelo que eu posso perceber, na verdade existem algumas regras aqui, como você pode ver, eles não estão apenas dando chutes nos pés uns dos outros nos yabos. Esta é uma ação limpa de canela para gêmeos, tudo acima da mesa. “The Immortal” certamente não deixaria nenhuma travessura manchar este esporte potencialmente em expansão.

Podemos esperar que o vídeo completo seja lançado em breve, talvez como parte de um próximo lançamento do Fight Circus. Até lá, apenas coloque esses clipes em loop, confortável em saber que, como muitos comentaristas notaram, isso ainda é menos idiota do que Power Slap.

Ku Tae Won contra Khun Krai

Antes de começarmos a misturar as artes marciais, aqui está Ku Tae Won marcando o nocaute mais emocionante do fim de semana em um show de Muay Thai da Fairtex Fight na Tailândia.

Eu nem sei como alguém pensa em dar um golpe desses naquela situação, muito menos com tanta precisão. Khun Krai claramente não esperava isso também, já que ele ficou achatado por um tempo desconfortável.

Assista a mais ação do Fairtex Fight gratuitamente no YouTube.

Lina Narváez vs. Yasmeli Araque

Juliana Otálora vs. Eliane Toledo



Nosso tema da semana são chutes altos (não chutes baixos entre as pernas) e vimos muitos deles excelentes, incluindo essa abordagem clássica de Muay Thai de Lina Narvaez.

Ela está apenas batendo o dedo do pé, embalando seu oponente em uma falsa sensação de segurança, e então BAM! Ya chutou. Narvaez seguiu com ground-and-pound para garantir o final, mas aposto que ela poderia ter saído andando. Eu sei que não tentaria me levantar depois de engolir um golpe como esse.

Mais cedo no card, Juliana Otalora também finalizou com um chute, mas no corpo.

Confira o replay se você não percebeu o que aconteceu de início. Otalora simplesmente enfia os dedos dos pés no estômago de Eliana Toledo, quase a empalando com eles. Há um motivo para parar de lutar, se é que já vi um.

Um replay do Empire MMA 9 pode ser assistido gratuitamente no YouTube.

Damien Deleon vs. Tristan Reyes

Em uma luta amadora no Xtreme Knockout 86 (replay disponível via pay-per-view TrillerTV) em Fort Worth, Texas, Damien Deleon girou Tristan Reyes com um chute na perna, seguido de um golpe de direita e então desferiu um golpe alto que fez Reyes cair.

Deleon tinha tanta energia sobrando que ele teve que correr pelas duas paredes da gaiola para queimá-la.

Evgeny Markov vs. Timur Tsopboev

Você quer uma configuração? Que tal um chute giratório em um chute giratório!

Em um evento do Campeonato Russo de Cagefighting em Yekaterinburg, Rússia, Evgeniy Markov atingiu Timur Tsopboev com um chute na cabeça, acertou-o com um chute na perna, machucou-o com um chute no corpo e então desferiu um chute giratório que Tsopboev desviou direto.

Cuidado com os chutes, cara!

Mostafa Abdo contra Ibrahim Mahmoud

Mas você sabe qual é a melhor configuração de todas? Nenhuma configuração.

Muito zen.

Mostafa Abdo tocou as luvas e então acertou um dos chutes na cabeça mais telegrafados que já vi para vencer Ibrahim Mahmoud em três segundos. Então, novamente, talvez a genialidade da manobra seja que era tão óbvio que Mahmoud presumiu que não havia como Abdo estar realmente fazendo isso? Isso é xadrez quadridimensional.

Assista a uma repetição gratuita do Evolution Championship 98 no YouTube.

Ernesto Schisano vs. Jhonata Vasconcelos

No que diz respeito a nocautes por socos, é difícil vencer Ernesto Schisano derrotando Jhonata Vasconcelos de uma só vez no Way of Warrior 15 (replay disponível no UFC Fight Pass) em Madri, Espanha.

Veja como Vasconcelos inadvertidamente levanta o queixo para Schisano durante essa troca. Foi tee-ball depois disso.

Osvaldo Gonzalez vs. Ethan Sims

Por fim, do Fight For It 22 (replay do PPV disponível no site deles) em Rock Hill, Carolina do Sul, temos um para o departamento “Don’t Call It A Comeback Because It Isn’t”.

Osvaldo Gonzalez pisou fundo no acelerador e, embora o oponente Ethan Sims tenha mostrado muita garra, incluindo um quase knockdown que provavelmente foi mais um deslize, Gonzalez continuou até que Sims entrou para nossa lista de bonecos de pano desta semana.

