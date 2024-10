MLB anuncia alterações uniformes para lidar com protestos dos jogadores

O MLB All-Star Game contará com jogadores vestindo seus uniformes principais de casa e estrada novamente a partir de 2025.

A liga fez o anúncio na segunda-feira como parte de uma série de mudanças nos uniformes a serem feitas nas próximas duas temporadas, em resposta aos protestos dos jogadores.

Os jogadores anteriormente usavam seus uniformes primários da década de 1930 até o All-Star Game de 2019 em Cleveland. Eles começaram a usar uniformes projetados especificamente para a exibição do All-Star Game de 2021 no Colorado. A mudança não inclui limites; os jogadores usarão bonés projetados para a exposição.

As outras mudanças anunciadas desfazem aspectos do design da camisa Nike Vapor Premier introduzidos nesta temporada, o que atraiu críticas generalizadas dos jogadores depois que a liga, a Nike e a Fanatics fizeram parceria com a MLBPA para solicitar feedback dos jogadores.

As alterações incluirão maior personalização das calças, voltando aos materiais usados ​​antes desta temporada e ampliando o tamanho das letras dos nomes dos jogadores nas costas das camisas.

A liga, citando cronogramas de produção, disse que as modificações nos uniformes não serão totalmente implementadas para a temporada de 2025. Os uniformes cinza estrada do tecido usado na temporada 2023, porém, estarão prontos para os treinos de primavera. Todos os uniformes utilizarão materiais das temporadas de 2023 até 2026.