MLB faz parceria com empresa de vestuário para usar anúncio de capacete nos playoffs

Os times da Major League Baseball terão publicidade em seus capacetes durante a pós-temporada.

A MLB disse na sexta-feira que fechou um acordo para anúncios de pós-temporada até 2027 com a Strauss, uma empresa alemã de vestuário que entrou no mercado dos EUA no ano passado.

Anúncios de 5 por 0,92 polegadas estarão em cada lado de cada capacete, exibindo “STRAUSS” em letras maiúsculas em branco, ao lado do logotipo de avestruz da empresa, em silhueta por um quadrado vermelho, com uma cor alternativa para capacetes vermelhos.

Strauss também aparecerá nos capacetes dos 120 times afiliados da liga menor de 2025 a 2027.

Capacetes de rebatidas da marca Strauss serão usados ​​pelos jogadores da MLB durante a pós-temporada. Mary DeCicco/Major League Baseball via AP

A MLB já teve anúncios de capacetes em jogos internacionais selecionados desde pelo menos 2008 e permite anúncios em camisas desde 2023. O uso geral de anúncios foi acordado pela associação de jogadores no contrato de trabalho de 2022, e 23 dos 30 times têm anúncios em emblemas de camisas.

Os termos financeiros não foram anunciados.

Além disso, Strauss apresentará uma plataforma de conteúdo digital focada em bases roubadas, exibindo destaques de roubos nas plataformas da MLB.

A Major League Soccer se tornou a primeira das principais ligas norte-americanas a permitir anúncios em camisas em 2007. A NBA começou a vender logotipos de patrocínio para a temporada 2017-18, e a NHL lançou anúncios em capacetes para a temporada 2020-21 e começou a anunciar camisas na temporada seguinte.

A Associated Press e a Field Level Media contribuíram para esta reportagem.