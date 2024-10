MLS Power Rankings: Messi no alvo, LAFC garante vaga nos playoffs

É segunda-feira e mais uma semana de ação na MLS está marcada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossos Power Rankings são derivados de uma combinação das principais estatísticas da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos redatores.

Quem está subindo na mesa? Quem está em queda livre? Classificamos todos os 29 clubes da liga. Vamos mergulhar.

Classificação anterior: 1

Lionel Messi estava fazendo um jogo instável, até marcar um gol. Luis Suárez errou uma finalização aberta e o Inter ainda empatou com Charlotte. Mesmo quando as Garças lutam, elas ainda conseguem resultados e agora estão batendo na porta do Escudo dos Apoiadores.

Classificação anterior: 2

A finalização obscena de Cucho Hernández quase levou o Crew à vitória, mas eles, como o resto da liga, não conseguiram manter Christian Benteke sob controle. A estrela do DC marcou duas vezes no empate em 2 a 2 e quase extinguiu as esperanças de Columbus de vencer o Shield.

Classificação anterior: 3

O Galaxy teve um adeus na hora certa, com uma semana de duas partidas se aproximando e a chance de conquistar o primeiro lugar no Oeste.

Classificação anterior: 5

Foi uma grande semana para o LAFC, que venceu a US Open Cup e imediatamente foi para Cincinnati e garantiu uma vaga nos playoffs com uma vitória por 2 a 1. Foi um bom exemplo de quão completos são os Pretos e Dourados, com o adolescente David Martínez marcando o primeiro gol antes de Dénis Bouanga sair do banco para marcar o gol da vitória. Steve Cherundolo recebe produção de todos neste time.

Classificação anterior: 4

Uma das chaves para o sucesso do Cincy há um ano foi o domínio em casa, onde venceu 13 das 17 partidas. Este ano, essa magia acabou. Eles perderam por 2 a 1 para o LAFC no sábado, pela terceira derrota nas últimas cinco partidas no TQL Stadium e a sexta na temporada. Os Garys ainda estão em posição para pelo menos um jogo dos playoffs em casa, mas isso pode não significar tanto quanto na temporada passada.

Classificação anterior: 7

A fase difícil da RSL continuou com um empate em Austin, e talvez o mais preocupante seja que isso aconteceu novamente como resultado de uma finalização ruim. A equipe de Pablo Mastroeni esteve excelente no final das partidas de início de temporada, mas isso mudou ultimamente e transformar uma vantagem de dois gols aos 72 minutos em um empate de 2 a 2 não vai ajudar.

Classificação anterior: 10

Um gol de posse lenta, outro de bola parada e um terceiro rebatedor rápido forçado por uma grande pressão? Os Leões venceram o Dallas de todas as maneiras possíveis e mostraram porque venceram nove das últimas 13. O Leste é muito difícil no topo, mas Orlando tem condições de fazer uma corrida.

Classificação anterior: 9

Os Pigeons não venciam uma partida da liga desde 3 de julho, mas isso não é mais um problema depois que foram para Nova Jersey e derrotaram os Red Bulls por 5-1. Alonso Martínez e Maxi Morález foram fantásticos, e se conseguirem manter essa forma, então chegar aos quatro primeiros colocados com uma longa sequência de playoffs pela frente está em jogo.

Classificação anterior: 6

Os feridos continuam se acumulando em Houston, com Latif Blessing e Ezequiel Ponce os últimos a se juntarem à lista dos feridos ambulantes. Portanto, não é nenhuma surpresa que o Dínamo tenha caído nas mãos dos Sounders, apesar dos esforços de Steve Clark. Esperamos que Houston consiga trazer Blessing, Ponce e Héctor Herrera de volta com força total para os playoffs.

Classificação anterior: 13

Os Sounders garantiram uma vaga nos playoffs graças a alguns resultados a seu favor no campeonato e comemoraram com uma vitória por 1 a 0 sobre o Dínamo. Quem poderia imaginar que Seattle teria uma vaga na pós-temporada garantida com tempo de sobra depois de ter o pior início de nove jogos da história do clube?

Classificação anterior: 11

Os Timbers nunca ficarão felizes em perder o controle da luta pela Cascadia Cup, mas é difícil culpar o Portland pelo empate em Vancouver. Eles estavam jogando sem Evander e David Ayala, então um ponto é um trabalho bem feito.

Classificação anterior: 14

Depois de sete anos e meio de “quão bom o MNUFC poderia ser com um grande atacante?” finalmente temos nossa resposta. Kelvin Yeboah marcou mais dois na vitória por 3 a 0 sobre o Colorado, dando-lhe sete gols em seis partidas com os Loons. Nenhum dos principais cabeças-de-chave do Oeste vai querer ver os Loons nos playoffs.

Classificação anterior: 12

Os Caps tiveram a chance de encerrar a Cascadia Cup e um gol de Brian White aos três minutos os colocou no caminho, mas eles não conseguiram aguentar o time do Timbers com falta de jogadores e tiveram que se contentar com um empate em 1-1 . Felizmente, eles têm outra chance de reivindicar a supremacia regional com uma vitória sobre Seattle em alguns dias.

Classificação anterior: 8

O Rapids teve muita posse de bola em Minnesota, mas não fez nada na derrota por 3 a 0. Assistindo os Loons punirem o Colorado por meio de seu jogador designado de alto preço, era difícil não se perguntar o que a equipe de Chris Armas poderia fazer se gastasse em alguns talentos de ponta.

Classificação anterior: 15

A estrada não tem sido boa para Charlotte desde que eles entraram na liga, então quando a bola caiu para Suárez nos acréscimos, eles deveriam estar pensando “lá vamos nós de novo”. Mas a lenda uruguaia esquiou e o Crown saiu de Miami com um ponto merecido. Lenta mas seguramente, as coisas estão mudando em Charlotte.

Classificação anterior: 17

O chute certeiro de Nathan Harriel resgatou o Union do desastre total, já que foi derrotado durante a maior parte da partida e teve a sorte de empatar em 1 a 1 contra o Atlanta. A partir de agora, esse ponto é a diferença entre Philly chegar aos playoffs e ficar de fora, mas com Orlando, Columbus e Filadélfia prontos para terminar a temporada, parece improvável que isso importe.

Classificação anterior: 19

O Five Stripes jogou como um time cujas vidas nos playoffs estavam em jogo e provavelmente mereciam pontos completos. Infelizmente, os deuses do futebol discordaram e o gol de Saba Lobjanidze aos 72 minutos só foi bom o suficiente para garantir o empate, dando-lhes três pontos para compensar nas últimas três partidas.

Classificação anterior: 16

Os Red Bulls conquistaram a 15ª participação consecutiva na pós-temporada, recorde da liga, mas não foi um momento de comemoração em Harrison. Eles deixaram o NYCFC entrar em sua casa e envergonhá-los, 5-1. O RBNY é o segundo melhor em Nova York e tem apenas duas vitórias desde 1º de junho. Eles podem estar nos playoffs, mas há poucos motivos para acreditar que durarão muito agora.

Classificação anterior: 20

Lorenzo Insigne ficou cara a cara com o goleiro aos 89 minutos, colocando o gol da vitória no pé e, inexplicavelmente, ele passou. A chance desapareceu e a vitória do TFC também, que empatou em 1 a 1 em Chicago. É melhor que os Reds terminem a temporada fortes e mantenham sua vaga nos playoffs, porque será muito doloroso se esses dois pontos perdidos resultarem no fim prematuro de sua campanha.

Classificação anterior: 23

A estratégia do DCU “Encontre Benteke na frente do gol e observe-o trabalhar” provou ser bem-sucedida mais uma vez, já que o belga marcou duas vezes para empatar contra o Columbus. Benteke agora tem uma vantagem de três gols na corrida Chuteira de Ouro e o DC está a três pontos da vaga nos playoffs. Será um final de temporada picante na capital.

Classificação anterior: 18

Parecia que Nashville iria manter as coisas rolando depois de um primeiro tempo brilhante que os viu assumir a liderança, mas eles passaram o segundo tempo em seus calcanhares e tiveram a sorte de sair da Nova Inglaterra com um ponto.

Classificação anterior: 21

Um pênalti tardio não foi suficiente para salvar uma noite difícil para Dallas, que perdeu para Orlando por 3-1. Os Leões invadiram o meio-campo, deixando o time da casa sem esperança, que doeu ainda mais nas mãos do ex-técnico Oscar Pareja.

Classificação anterior: 24

As arquibancadas do Q2 Stadium começaram a esvaziar antes que Austin entrasse na partida. Dois gols no final valeram-lhes um empate em 2 a 2 contra um bom time do RSL e adiaram quaisquer decisões sobre a gestão por pelo menos mais uma semana, enquanto permaneciam vivos na disputa dos playoffs.

Classificação anterior: 25

Josef Martínez pode não ser o MVP dos últimos anos, mas ainda é uma ameaça, e seus dois gols contra o San Jose levaram o CFM a três pontos. Caden Clark também parece rejuvenescido, e Montreal provou mais uma vez que tem ataque suficiente para cuidar dos negócios contra times menores. Isso é tudo o que é necessário para entrar na pós-temporada.

Classificação anterior: 26

Tem sido um ano difícil em St. Louis, mas eles são os reis do I-70 depois que Cedric Teuchert levou o City a uma vitória por 3-1 sobre o SKC. Eles ficaram invictos contra o Kansas City nesta temporada e estão com três pontos de vantagem com uma partida a menos, então, pelo menos nesta temporada, eles são melhores que seus rivais.

Classificação anterior: 22

Não foi uma semana boa, muito ruim para o SKC. Primeiro, eles perderam a final da Copa do Aberto dos Estados Unidos e perderam a oportunidade de dar agitação ao clube adormecido, depois foram derrotados com facilidade por seus rivais em St. É oficialmente uma temporada perdida em Kansas City.

Classificação anterior: 28

Pela quinta vez nesta temporada, a mesa estava definida para a saída dos Revs e, tal como aconteceu em todas as ocasiões anteriores nesta temporada, isso não aconteceu. Eles conseguiram uma vitória por 1 a 0 sobre Nashville para manter vivas suas pequenas esperanças nos playoffs.

Classificação anterior: 27

Um empate com o Toronto deu início ao que se tornou uma tradição de outono em Chicago: a eliminação do Fire nos playoffs. É surpreendente que este clube já esteja há sete anos consecutivos sem jogar na pós-temporada.

Classificação anterior: 29

Você percebe como é difícil conquistar a colher de pau faltando três fósforos? Foi isso que os Quakes fizeram com a derrota por 3 a 0 para o Montreal.