MLS Power Rankings: Miami sem Messi continua no topo, mira recorde

É segunda-feira e mais uma semana de ação da MLS está encerrada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossos Power Rankings são derivados de uma combinação de estatísticas importantes da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos escritores.

Quem está subindo na tabela? Quem está em queda livre? Classificamos todos os 29 clubes da liga. Vamos mergulhar.

Classificação anterior: 1

O Inter Miami está ganhando pontos em um ritmo recorde agora. Sua grande vitória sobre o Chicago Fire o lançou para 2,19 pontos por jogo, colocando-o no ritmo para 74 pontos. O recorde atual da MLS: 73 pontos, estabelecido pelo New England Revolution de 2021. Este é factível, pessoal.

Classificação anterior: 2

Acha que tem um empate feito e garantido contra o Columbus Crew? Pense de novo. O time de Wilfried Nancy marcou dois gols nos acréscimos do segundo tempo para transformar um empate de 2 a 2 em uma vitória de 4 a 2. Este time manda.

Classificação anterior: 5

Não há nada como um jogo em casa contra o CF Montreal para voltar a vencer! O Cincy mostrou seus músculos pela primeira vez em quase um mês com uma vitória de 4 a 1 contra um adversário canadense superado.

Classificação anterior: 3

É uma prova de quão consistentemente excelente o LAFC tem sido que uma surra nas mãos do Houston Dynamo só o fez cair uma posição neste ranking depois daquela derrota por 2 a 0. Mas não se engane: o LAFC foi destruído por Ben Olsen & Co. Este time precisa de um respiro.

Classificação anterior: 4

Sem Riqui Puig devido ao acúmulo de cartões, o Galaxy não pareceu eles mesmos na derrota por 2 a 1 fora de casa em St. Louis no domingo. Quando Marco Reus e seus novos companheiros de equipe entrarem na mesma página, no entanto, cuidado.

jogar 0:45 Gabriel Pec empata o placar com um gol para o LA Galaxy Gabriel Pec empata para o LA Galaxy com um chute de pé esquerdo do meio da área, deixando o placar em 1 a 1 contra o St. Louis City SC.

Classificação anterior: 8

O RSL fez exatamente o que um time com aspirações de troféus deveria fazer contra o Revs, vencendo-o por 2 a 0 de forma direta. Que tenha conquistado esses três pontos mesmo sem Cristian Arango pode ser a melhor notícia de todas.

Classificação anterior: 6

O Rapids não foi perfeito em Frisco no sábado, mas eles representaram ameaça suficiente no intervalo entre os zagueiros e alas do Dallas para marcar três gols. O Colorado ainda está de olho em uma das quatro primeiras posições no Oeste.

jogar 0:46 Darren Yapi marca nos acréscimos e dá a vitória ao Colorado O gol de Darren Yapi nos acréscimos deu ao Rapids uma vitória sobre o FC Dallas.

Classificação anterior: 9

Sem Brian White? Sem problemas. Vancouver controlou o jogo no Q2 Stadium neste fim de semana, criou as melhores chances e se beneficiou da classe de Ryan Gauld antes de ele ir para o acampamento da Escócia durante a pausa internacional.

Classificação anterior: 10

Com Felipe Mora e Brian Rodríguez suspensos, o ataque do Timbers não estava no seu melhor contra o Sounders. Mas a defesa? Ela se manteve forte a caminho da vitória por 1 a 0. É muito bom vencer seus maiores rivais, não é?

Classificação anterior: 14

Claro, eles jogaram contra o LAFC no momento perfeito — foi o sexto jogo em três semanas para o time de Steve Cherundolo. Mas o Dynamo foi insanamente bom contra o LAFC. O jogo de construção deles foi quase perfeito. O time de Ben Olsen é o mais próximo que temos do Crew.

Classificação anterior: 7

Felipe Carballo, o novo Jogador Designado do RBNY, estreando no meio-campo? Isso é uma coisa boa. Perder por 2 a 0 para o Philadelphia Union? Isso é muito menos bom. Os Red Bulls estão completamente sem inspiração agora.

Classificação anterior: 12

Apesar da frustração que vem de sofrer gols e perder pontos nos acréscimos, não há vergonha em perder para o Columbus Crew. Ainda assim, o NYCFC está claramente um nível abaixo do melhor dos melhores do Leste.

Classificação anterior: 15

Sem reforços suficientes chegando no verão, o Atlanta United está em uma batalha difícil para terminar este ano. A primeira partida de Aleksei Miranchuk como o novo número 10 do time deve levantar muito o ânimo para o Five Stripes. O ex-jogador do Atalanta parece uma adição de altíssima qualidade.

Classificação anterior: 11

Sem vitórias em seus últimos quatro jogos da MLS, o Charlotte FC precisa de mais força no ataque. Pep Biel mostrou alguns lampejos em sua primeira partida após entrar na janela de verão, mas o time de Dean Smith ainda está aquém onde conta.

Classificação anterior: 16

Desde que Oscar Pareja voltou ao seu 4-2-3-1 (mas com Martín Ojeda como o número 10 e Facundo Torres firmemente nos espaços intermediários), as coisas estão melhorando para o Orlando City. A vitória de sábado por 3 a 0 sobre Nashville os levou a cinco vitórias em suas últimas sete partidas da MLS.

Classificação anterior: 13

O Sounders não consegue decifrar o código de ataque este ano. Eles ficaram de mãos vazias no Providence Park neste fim de semana, falhando em registrar muitas sequências de ataque perigosas. Ah, e Stefan Frei teve que sair no início do primeiro tempo com uma lesão na cabeça. Não foi ótimo.

Classificação anterior: 19

Eu não tinha “o Union realmente não sente falta de Julián Carranza quando ele parte para a primeira divisão holandesa” no meu cartão de bingo do ano, mas aqui estamos. Tai Baribo e Mikkel Uhre marcaram um gol cada na vitória do Philly por 2 a 0 sobre o Red Bulls.

Classificação anterior: 18

Este time do Minnesota United é divertido. Kelvin Yeboah parece estar no topo, Robin Lod continua sendo um dos armadores mais subestimados da MLS, e eles têm uma profundidade recém-descoberta em todas as linhas do campo após a janela de verão. Vencer os Quakes não é uma meta alta, mas os Loons fizeram isso com estilo.

Classificação anterior: 27

As movimentações do St. Louis City chegaram tarde demais para que eles fossem concorrentes legítimos na Conferência Oeste este ano. Mesmo após a vitória por 2 a 1 sobre o Galaxy, eles ainda estão nove pontos abaixo da linha do playoff. Mas as novas peças estão acertando. Cedric Teuchert e Marcel Hartel marcaram no domingo.

jogar 0:36 Marcel Hartel coloca o St. Louis City SC de volta à liderança com um ataque impressionante Marcel Hartel marca com um chute de pé direito no canto superior direito, dando ao St. Louis City SC uma vantagem de 2 a 1 sobre o LA Galaxy.

Classificação anterior: 20

O meio-campo? Incrível. Asier Illarramendi é uma joia e precisa permanecer saudável para sempre, mesmo que não seja por outro motivo, pelo meu prazer pessoal. Mas a defesa? Uh, ainda é difícil. Sofrer três gols para o Colorado Rapids é apenas o exemplo mais recente desse fato.

Classificação anterior: 21

A experiência do atacante Sebastián Driussi não foi a favorita de ninguém. Osman Bukari colocou um ovo. Dani Pereira foi ruim na base do meio-campo. Foi muito ruim para o Austin FC na derrota para Vancouver.

Classificação anterior: 23

Com certeza foi bom para o DC United evitar ter que lidar com Federico Bernardeschi graças à sua suspensão por acúmulo de cartões. Contra um time desdentado de Toronto, o time de Troy Lesesne conquistou todos os três pontos fora de casa.

Classificação anterior: 17

Lorenzo Insigne não foi bom o suficiente para carregar o Toronto FC sozinho este ano. É simples assim. Na ausência de Bernardeschi, o Toronto de Insigne não conseguiu um único ponto neste fim de semana.

Classificação anterior: 22

Nashville fez muita coisa certa entre as caixas contra o Orlando City no sábado, mas acabou perdendo por 3 a 0. Mesmo quando as coisas dão certo, elas dão errado para Nashville.

Classificação anterior: 24

Hoje, a notícia mais previsível do planeta: o Chicago Fire não conseguiu acompanhar o Inter Miami. O Fire não tem talento de ponta suficiente para causar problemas aos melhores times. Essa é a realidade.

Classificação anterior: 25

Após garantir sua vaga na final da US Open Cup com uma vitória sobre o Indy Eleven do USL Championship, o SKC aproveitou um fim de semana de folga. Ganhar a Open Cup contra o LAFC é a última esperança para o ano do Kansas City.

Classificação anterior: 26

Dylan Borrero e Luca Langoni precisam começar. É simples assim. Sem esses dois na escalação de Caleb Porter, o 4-2-31 está velho e sem dentes, assim como estava na derrota para o RSL.

Classificação anterior: 28

Permitir nove gols em dois jogos? Sim, isso não é ótimo. Montreal não conseguiu segurar o FC Cincinnati neste fim de semana. Eles fizeram muito “não segurar” em 2024.

Classificação anterior: 29

Hernan Lopez não tem sido muito bom e a defesa é francamente ruim. San Jose perdeu por 2 a 1 para Minnesota e continua parecendo o pior time da MLS.