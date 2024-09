Moda WTF da NYFW 2024

A Semana de Moda de Nova York está chegando ao fim, e os designers colocam seus sentidos de moda em risco… enviando modelos pela passarela desfilando em alguns looks questionáveis!

2024 NYFW trouxe um turbilhão de looks – e um dos estilos mais estranhos que vimos inclui um modelo masculino com um top com babados de ombros largos … apertado na cintura por um espartilho, que desce para o sul, cobrindo seu lixo.