Mohamed Salah, do Liverpool, admite que pode ser o último ano no clube

Mohamed Salah disse no domingo que pode jogar sua última temporada pelo Liverpool, já que seu contrato expira no final da temporada.

Salah, 32, falou após a vitória do Liverpool por 3 a 0 na Premier League contra o Manchester United, no Old Trafford, na qual marcou um gol e também deu duas assistências.

“Tive um bom verão; tive muito tempo para ficar comigo mesmo e pensar positivo, pois vocês sabem que é meu último ano no clube”, disse Salah à Sky Sports.

“Eu só quero aproveitar. Não quero pensar nisso — sinto que estou livre para jogar futebol e veremos o que acontece no ano que vem.

“Ninguém no clube falou comigo ainda sobre contratos, então OK, vou jogar minha última temporada e veremos no final da temporada. Não depende de mim.”

O Liverpool rejeitou uma oferta de £ 150 milhões (US$ 197 milhões) do time da Saudi Pro League Al Ittihad por Salah em setembro de 2023 e, apesar dos relatos de uma nova tentativa de times da Arábia Saudita de contratar o internacional egípcio neste verão, nenhuma oferta firme foi feita pelo atacante.

Mohamed Salah marcou um gol e deu duas assistências durante a vitória do Liverpool por 3 a 0 sobre o Manchester United no domingo. Nick Potts/PA Images via Getty Images

E embora o contrato de Salah esteja agora em seu último ano, o técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que não discutiria a situação do jogador.

“Neste momento [Salah] é um dos nossos e estou muito feliz com ele sendo um dos nossos”, disse Slot. “Ele jogou muito bem, mas não falo sobre contratos.”

Salah é uma das três estrelas do Liverpool que estão no último ano de seus respectivos contratos.

O capitão do clube, Virgil van Dijk, e o jogador da base Trent Alexander-Arnold também devem deixar o clube no final da temporada, a menos que cheguem a um acordo sobre novos contratos para estender suas estadias em Anfield.

Salah marcou 214 gols e deu 92 assistências em 352 aparições pelo Liverpool. Ele se juntou ao clube em 2017, vindo da Roma, após períodos no Basel, Chelsea e Fiorentina.