Mookie Betts mostra aos Dodgers que está pronto para qualquer desafio

A febre do pickleball que varreu os Estados Unidos nos últimos anos finalmente chegou a Mookie Betts por volta de janeiro. Tornou-se sua atividade extracurricular preferida no treinamento de primavera, durante o qual ele providenciou a construção de uma quadra personalizada no gramado de sua casa no subúrbio de Encino, em Los Angeles. O projeto foi concluído no final de junho, cerca de uma semana depois que ele fraturou a mão esquerda em uma rebatida de arremesso. Foi um momento perfeito. Betts foi capaz de substituir rapidamente uma obsessão — aprender a ser shortstop, sem dúvida a posição mais difícil de seu esporte, na hora — por outra: arremessar bolas de plástico com remos de 16 polegadas.

“Eu sou o tipo de pessoa que não consegue simplesmente sentar”, disse Betts. “Eu não opero dessa forma.”

A temporada de Betts tem sido tão dinâmica quanto sua disposição. Começou com ele se preparando para se tornar um segunda base em tempo integral, após oito temporadas e seis Luvas de Ouro no campo direito, apenas para mudar para shortstop menos de uma semana antes de ele e o resto do Los Angeles Dodgers voarem para a Coreia do Sul para abrir sua temporada. Betts passou os três meses seguintes tentando meticulosamente fazer o tipo de mudança de posição no meio da carreira que nenhum jogador de sua estatura jamais havia tentado, então passou as oito semanas seguintes se recuperando de uma lesão malfadada – apenas para retornar ao campo direito e se estabelecer na posição nº 2 da escalação.

Quando Betts caiu em 16 de junho, ele liderou a Liga Nacional em vitórias FanGraphs acima da substituição. Desde que voltou em 12 de agosto, ele está em quarto lugar em probabilidade de vitória adicionada. Ele está produzindo em seu nível habitual, com uma linha de corte de .293/.377/.500, 19 home runs e 16 bases roubadas em 111 jogos. Mas seu valor para os Dodgers deste ano foi marcado por aquiescência e proficiência. Ele saiu do leadoff, um lugar onde ele fez 80% de suas partidas na carreira, e ajudou a pavimentar o caminho para a temporada 50/50 sem precedentes de Shohei Ohtani. E ele se moveu por todo o campo para acomodar a construção do elenco dos Dodgers.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Não acho que você possa quantificar o valor da disposição dele de se movimentar pelo diamante”, disse o gerente do Dodgers, Dave Roberts. “Você simplesmente não vê superestrelas dispostas a se expor para potencialmente falhar. E não há lugar no diamante em que você provavelmente possa ficar mais exposto do que no shortstop.”

Há uma parte de Betts que sente falta do shortstop. Sente falta de suar durante aquelas primeiras horas da tarde enquanto repetidamente pega bolas rasteiras de todos os ângulos imagináveis. Sente falta de sentar na grama com os treinadores e analisar seu jogo de pés em um tablet que registrava cada movimento seu. Sente falta de encher o veterano shortstop Miguel Rojas com perguntas sobre como lidar com a multidão de situações que surgem em um jogo. Sente falta de mergulhar em algo novo, emocionante e difícil.

“Eu me diverti muito”, disse Betts, 31 anos.

Ele também aprendeu algo sobre si mesmo.

“Sou muito mais forte do que pensava. Posso fazer mais coisas do que pensava.”

Betts passou boa parte do tempo em Los Angeles desejando retornar à segunda base, onde passou a maior parte do tempo nas ligas menores. Ele finalmente conseguiu seu desejo indo para a temporada de 2024, com Jason Heyward parecendo uma opção sensata para tempo de jogo semi-regular no campo direito. Mas então os problemas de arremesso de Gavin Lux ressurgiram após uma cirurgia no joelho e, de repente, alguns dias depois de março, os Dodgers estavam lutando.

Rastreador de playoffs da MLB Aqui está tudo o que você precisa saber conforme a temporada regular chega ao fim, desde os confrontos atuais dos playoffs até as disputas da liga e o cronograma da pós-temporada.

Rastreador de playoffs da MLB »

A única maneira de preservar sua escalação mais talentosa era se Betts, de alguma forma, aprendesse a ser shortstop — para que um futuro membro do Hall da Fama se expusesse a críticas e se tornasse vulnerável no auge de seus poderes.

Betts viu isso como uma oportunidade de enfrentar o medo.

“Do outro lado desse medo e de todas as críticas está a felicidade, a beleza”, disse Betts. “É onde meu cérebro estava — ‘Passe por tudo isso. Depois que você passar, vai ser ótimo.'”

Betts é frequentemente autodepreciativo e às vezes até mesmo autodesprezível, uma característica que o ajudou a desbloquear a grandeza atlética com 5 pés e 9 polegadas e 180 libras. Sua incursão no shortstop, uma tarefa que saciou sua necessidade constante de desafios, trouxe à tona as versões mais extremas de sua meticulosidade. Mas a dificuldade disso, e o escrutínio que o cercava, o ajudaram a encontrar o equilíbrio.

“Eu não ia ser autocrítico enquanto todo mundo também era”, disse Betts. “Não seria eu e todo mundo contra mim, isso é certeza. Seria eu contra o mundo naquele momento. Foi isso que eu realmente aprendi — como ser minha própria líder de torcida. Como ser meu melhor amigo.”

Betts cometeu nove erros em 61 partidas como shortstop, todos, exceto um, foram resultado de lançamentos. Algumas das métricas avançadas não o classificaram favoravelmente. Mas ele foi adequado. E ele estava melhorando constantemente. E se ele continuasse a aprimorar o jogo de pés necessário para fazer lançamentos de certos ângulos, acredita o técnico de campo interno do Dodgers, Dino Ebel, ele poderia ter disputado uma Luva de Ouro lá eventualmente.

“Infelizmente não chegamos nessa parte, mas acho que estávamos no caminho certo, cara”, disse Betts. “Estou orgulhoso de mim mesmo por aceitar o desafio que vem com isso.”

Se não fosse pela bola rápida de 98 mph que correu em suas mãos em meados de junho, Betts poderia ter permanecido no shortstop e talvez até dado a Ohtani uma corrida para o MVP. Mas Betts não passou muito tempo lamentando a lesão. Ele apreciou o tempo raro que isso proporcionou com sua família; como isso o ajudou a se aproximar de seu filho de 17 meses, Kaj. E ele apreciou todo o pickleball que ele conseguiu jogar com sua esposa, Brianna, uma quase tradição que eles mantiveram após os jogos em casa ao longo da temporada.

Desafio de beisebol pós-temporada Crie chaves de pós-temporada da MLB GRATUITAMENTE! US$ 50 mil em prêmios. Faça suas escolhas

Quando Betts estava saudável o suficiente para retornar, Ohtani estava prosperando na posição de leadoff e Roberts começou a ver o benefício de usar o rebatedor destro Betts para dividir o rebatedor canhoto Ohtani e Freddie Freeman no topo de sua escalação. Naquele ponto, Rojas, o melhor shortstop defensivo do time, estava no meio de um ano de carreira ofensivamente, Lux havia virado completamente sua temporada ao se solidificar na segunda base e o bastão de Heyward havia desacelerado.

“O que mantém Mookie ativo são certos desafios”, disse Roberts, “mas acho que ele é inteligente o suficiente para entender o elenco, o cenário do nosso clube e o que faz sentido para o nosso clube. E naquele momento, ficou claro que ele precisava ir para o campo direito.”

Dada a incerteza de sua rotação inicial — Tyler Glasnow e Gavin Stone estão fora; Clayton Kershaw ainda está se recuperando; Jack Flaherty, Yoshinobu Yamamoto e Walker Buehler tiveram suas dificuldades — os Dodgers provavelmente terão que vencer com o ataque em outubro. E Betts terá que ser um catalisador. Sinais encorajadores surgiram ultimamente.

Duas vezes, um oponente escolheu intencionalmente dar walk em Ohtani para, em vez disso, lançar para Betts. Duas vezes, Betts os fez pagar — com um home run de três corridas no 10º inning do Angel Stadium em 3 de setembro e um single de vantagem no nono inning de Atlanta em 15 de setembro. Sete dias depois, em uma vitória de virada contra o Colorado Rockies, Betts acertou seu primeiro home run walk-off como um Dodger imediatamente após Ohtani empatar o placar no nono.

Betts prosperou em momentos de alta alavancagem ao longo de sua carreira, embora tenha acumulado apenas duas rebatidas em 25 rebatidas nas últimas duas séries de divisão — ambas terminaram em eliminação impressionante. Este ano, ele acredita, há uma certa facilidade com a qual ele navega em situações estressantes. Ele confia em sua preparação e vive com os resultados dela, poupando-se de segundas intenções. É uma mudança.

“Isso tudo é definitivamente aprendido”, disse Betts. “Eu costumava ser muito mais duro comigo mesmo. ‘Tenho que me preparar para rebater na segunda base.’ ‘Tenho que me preparar para jogar como shortstop.’ ‘Tenho que fazer isso.’ ‘Tenho que fazer aquilo.'”

Talvez fosse um medo de falhar. Talvez, como Betts disse, “não era olhar longe o suficiente através desse medo para chegar ao outro lado.

“Agora estou um pouco mais velho. Agora entendo que quaisquer que sejam os medos, cara, estou enfrentando-os de frente.”