A estreia do quarterback Kirk Cousins ​​pelo Atlanta Falcons não saiu como planejado, mas não foi por causa de uma lesão, de acordo com o técnico Raheem Morris.

Cousins ​​teve dificuldades em uma derrota de 18-10 para o Pittsburgh Steelers no domingo em Atlanta. Ele teve apenas 19 jardas de passe no segundo tempo, o menor total de sua carreira de 13 anos. Cousins ​​teve 16 de 26 para 155 jardas com um touchdown e duas interceptações no geral.

Foi o primeiro jogo de Cousins ​​desde que sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles na Semana 8 da temporada passada. Cousins ​​não jogou na pré-temporada, mas não ficou realmente limitado no training camp.

“Sinto que Kirk está saudável”, disse Morris na segunda-feira. “Ele está saudável desde que chegou aqui.”

A convocação de jogadas dos Falcons, sob o comando do novo coordenador ofensivo Zac Robinson, alimentou especulações de que o time estava tentando proteger Cousins. Atlanta fez apenas uma jogada ofensiva com Cousins ​​no centro, segundo o Next Gen Stats. Eles fizeram 26 jogadas com o conjunto pistol e 22 com o shotgun. Cousins ​​nunca tinha tirado mais de 10 snaps com o pistol em um jogo antes de domingo. Nesses conjuntos pistol, os Falcons ganharam um total de apenas 6 jardas.

Morris, porém, disse que o sistema ofensivo não tinha nada a ver com a saúde de Cousins. Ele disse que os problemas de Cousins ​​eram provavelmente devido a “alguma ferrugem de não jogar por tanto tempo”.

“Com Kirk aqui, temos feito a mesma coisa desde que ele chegou, e é assim que planejamos jogar e jogamos dessa forma o tempo todo”, disse Morris na segunda-feira. “Jogamos dessa forma por um minuto, e fizemos um monte de coisas diferentes no nosso caso e tudo o que vamos fazer é descobrir como vencer este jogo de futebol. E esse era o plano de ir lá e vencer o jogo de futebol.”

Os Falcons assinaram com Cousins, de 36 anos, um contrato de quatro anos e US$ 180 milhões na offseason. Ele liderava a liga em passes para touchdown (18) antes de sofrer uma lesão no ano passado.

A defesa dos Steelers foi dominante em alguns momentos no domingo, com o edge rusher TJ Watt causando estragos na forma de 3 golpes no quarterback, 1 sack, 2 tackles para perda de jardas e 1 fumble recuperado.

“Acho que jogamos um futebol vencedor em duas fases do jogo, mas não jogamos um futebol vencedor na nossa fase ofensiva do jogo”, disse Morris.