Motorista do Brooklyn em drama de caminhão de reboque roubado é revelado e preso

A polícia prendeu o homem que dizem ser o motorista do Brooklyn que se tornou viral por roubar um caminhão de reboque que estava prestes a retomar seu veículo.

De acordo com o NYPD … policiais prenderam homem de 55 anos Russell Laiosaum homem de East Islip, NY, na segunda-feira, por supostamente causar caos em Sunset Park depois de tentar evitar que seu caminhão fosse levado por um guincho.

ICYMI … os policiais dizem que Laiosa é o cara que enfrentou o operador do guincho na sexta-feira passada, quando confrontou o homem do repo e ordenou que ele “colocasse [his] porra de caminhão derrubado”… antes de pular no caminhão de reboque e levá-lo para um passeio alegre pelo bairro do Brooklyn.

O incidente causou uma quantidade significativa de danos… com o caminhão de reboque colidindo com vários carros antes que o caminhão do próprio suspeito – ainda amarrado ao reboque – tombasse de cabeça para baixo e saísse do gancho.

No vídeo, você pode ver o suspeito abandonando seu carro e partindo a pé, mas as autoridades prenderam Laiosa após alguns dias de investigação… e o autuaram por 1 acusação de roubo em segundo grau, 1 acusação de furto de carro, 2 acusações de perigo imprudente e 11 acusações de danos materiais e saída do local de um acidente.

Parece que tudo isso poderia ter sido evitado com algumas respirações calmantes.