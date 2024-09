Movsar Evloev responde às acusações de PED de Aljamain Sterling: ‘Mal posso esperar para dar uma surra nele’

O invicto peso-pena do UFC Movsar Evloev quer esclarecer as coisas.

Evloev está marcado para enfrentar o ex-campeão peso-galo Aljamain Sterling no UFC 307 em 5 de outubro em Salt Lake City. Antes da luta — que tem sido um tanto acalorada na construção — Sterling acusou Evloev de usar drogas para melhorar o desempenho em seu canal do YouTube, e também escreveu no Twitter que ele tem “99 por cento” de certeza disso.

Então você deve ser novo para mim. Eu chamo muitos desses caras que apareceram para coisas. Tenho 99% de certeza de que Movsar levou uma merda e possivelmente ainda leva. Mas isso nunca me impediu de derrotar trapaceiros antes. Trabalho duro e conjunto de habilidades. https://t.co/VJXfU8qT4c — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 23 de agosto de 2024

“Ah, irmão, eu estava esperando por ele [for a] faz tempo que ele não vence sua última luta, mas ele não tinha escolha [but] para aceitar essa luta”, disse Evloev ao MMA Fighting em resposta à acusação. “É por isso que ele está lutando comigo. E, sim, ele faz algo com os comentários, e ele fala, eu não sei qual é o objetivo disso, mas não me importo. Temos controle de doping aqui, e estou sempre limpo, sabe.

“Estou feliz por estar no UFC porque sei que ele está lá, tem um bom controle de doping, e posso ter certeza de que meu oponente também faz um teste de doping. Então é como, se você fala sem provas, de onde eu sou, é como algumas coisas de garotas. Homens não falam assim, e sim, mal posso esperar para acabar com ele. E [at UFC 307]veremos. A gaiola será fechada e ele responderá sobre suas palavras.

“Todo mundo pensa que estou usando algo porque sou forte, respiro bem e nunca estou cansado”, continuou Evloev. “Estou limpo. Estou limpo, 100 por cento. Como bem, durmo bem, treino duro, tudo para ser forte como sou agora. Se você é preguiçoso, não pode falar assim.

“Não sei, não consumo álcool, não fumo, como de forma saudável, não [the] coisas certas, eu treino duro. É por isso que estou em forma, sempre. Mesmo se eu não treinar por meses, eu ainda sou atlético.”

Sterling fez sua estreia no peso-pena no UFC 300 quando obteve uma vitória por decisão desequilibrada contra Calvin Kattar em abril. A partir daí, Evloev pediu o confronto, e agora está definido o retorno da promoção para Utah.

Evloev também tem uma vitória em 2024, derrotando Arnold Allen por decisão unânime no UFC 297 em janeiro. O lutador de 30 anos está feliz por ter uma construção respeitosa para uma luta, mas parece bastante satisfeito em usar as acusações de Sterling como material de quadro de avisos.

“Deixe-o falar”, explicou Evloev. “Deixe-o falar agora. Nós lutaremos, e depois da luta, eu falarei. Ele não me machuca com suas palavras. Eu sei a verdade e não me importo com o que as pessoas dizem. É como uma espécie de elogio dele. Tipo, ‘Oh, ele está usando alguma coisa’, mas ele não tem provas, e talvez ele veja o quão bom eu sou, tipo, o quão bom [my shape is].

“É por isso que ele não acredita que as pessoas possam trabalhar duro, e é por isso que ele pensa: ‘Ah, talvez ele esteja usando alguma coisa.’”

Evloev tem um cartel de 8-0 dentro do octógono, o que também inclui vitórias sobre Diego Lopes e Dan Ige.

Quando solicitado a enviar uma mensagem final a Sterling antes do confronto, Evloev parece satisfeito em deixar seus punhos falarem por si.

“Não importa o que eu diga, não vai ajudá-lo”, disse Evloev.