MP de Alagoas se posiciona contra Ação Popular sobre desmobilização do SAAE em Penedo movida por Cidoca

O Ministério Público de Alagoas, por meio do promotor Paulo Roberto de Melo Alves Filho, emitiu parecer desfavorável à Ação Popular movida por Alcides de Andrade Neto, que tinha como alvos o Município de Penedo, o Estado de Alagoas e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo (SAAE). A ação questionava a legalidade da transferência de recursos estaduais ao município para a desmobilização do SAAE e o pagamento de indenizações aos servidores, apontando possíveis irregularidades no processo.

O autor da ação alegou que o montante transferido pelo Estado foi inferior ao necessário, o que teria resultado em prejuízos para os servidores que aderiram ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) do SAAE. Ele também destacou que servidores comissionados e microempreendedores individuais (MEIs) teriam recebido valores indevidos, além de apontar falta de transparência na execução do processo.

Contudo, o promotor Paulo Roberto afirmou que o Município de Penedo tem autonomia para gerir os recursos conforme suas próprias necessidades, incluindo o uso dos fundos repassados pelo Estado. Ele esclareceu que a verba em questão não se caracteriza como uma transferência voluntária, e, portanto, não há exigência de que seja aplicada integralmente no pagamento das indenizações, como alegado pelo autor da ação.

O promotor também ressaltou que o acordo entre o Estado e o Município tinha o objetivo de indenizar eventuais prejuízos causados pela concessão dos serviços de saneamento, sem impor ao município a obrigatoriedade de destinar todo o recurso ao Plano de Demissão Voluntária.

Após a análise dos fatos, o Ministério Público concluiu que não foram identificadas ilegalidades no processo de desativação do SAAE ou no pagamento das indenizações aos servidores, e por isso recomendou o arquivamento da Ação Popular.