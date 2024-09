MPAL e Proerd promovem palestra sobre o combate às drogas a estudantes da rede pública de ensino

Para tratar sobre o enfrentamento ao uso de drogas, estudantes do 9º ano da Escola Estadual Virgínio de Campos assistiram nesta quarta-feira (11) a uma palestra realizada pelo Ministério Público de Alagoas em uma pareceria com o Proerd. A atividade faz parte do projeto “A Escola Vai ao MP e ao Memorial”, que busca aproximar a instituição da comunidade estudantil.

“Tenho certeza que os estudantes sairão fortalecidos desse encontro. Esperamos que o Ministério Público continue contribuindo com a promoção da cidadania e na indução de políticas públicas. Que os alunos aproveitem a oportunidade e aprendam bastante durante a visita de hoje”, declarou o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.

A iniciativa foi aprovada pelo estudante Alessandro Albuquerque. Um dos ensinamentos que ele levará para sua vida se refere aos perigos relacionados ao uso de drogas. “Muitas pessoas não sabem o risco que estão sofrendo. Elas usam drogas para poder aliviar uma dor e o vazio dentro delas. Mas elas estão na verdade correndo risco”, alertou o jovem.

Palestra

Durante o bate-papo, os membros do Proerd falaram sobre os males relacionados tanto às drogas ilícitas, como àquelas que são socialmente aceitáveis, a exemplo do álcool. De acordo com o sargento Silva, o consumo de bebidas alcoólicas produz uma série de efeitos nocivos e, a longo prazo, pode ocasionar o surgimento de doenças.

“O consumo de álcool está associado a muitos efeitos negativos. Quando se trata de adolescentes, esses prejuízos são ainda maiores, pois, nessa idade, o corpo está em desenvolvimento e o consumo pode prejudicar esse processo. Lembrando que o consumo de álcool é proibido para menores de 18 anos de idade”, alertou o sargento.

Proerd

O tenente-coronel França, chefe do Proerd, explica que o Programa foi iniciado em 2002 em Alagoas e tem como objetivo manter as crianças e adolescentes longe das drogas. “ Por meio do Proerd, realizamos parcerias com diversos órgãos públicos, a exemplo do Ministério Público, para levar essa mensagem aos nossos jovens”, explicou o tenente-coronel.

A coronel Valdenize, gerente do Proerd, agradeceu o Ministério Público pelo convite para esse diálogo com o público estudantil, destacando a importância de se trabalhar a prevenção a esse tipo de problema. “No encontro, buscamos levar informação aos estudantes para que eles não entrem nesse mundo terrível, que é o mundo das drogas”, afirmou a coronel.

Visita ao memorial

Após a palestra, os estudantes se dirigiram ao Memorial Desembargador Hélio Cabral, onde puderam conhecer um pouco mais sobre a história do Ministério Público de Alagoas. De acordo com a procuradora de Justiça Kícia Cabral, a promoção de visitas ao MPAL pela comunidade escolar tem como objetivo aproximar ainda mais a instituição da sociedade.

“Iniciado há 20 anos, em 2002, o projeto ‘A Escola Vai ao MP e ao Memorial’ promove visitas à instituição e também palestras com temas relacionados à infância, já que o nosso público é de crianças e adolescentes. Com isso, esperamos promover a mudança social por meio da educação”, explicou a procuradora Kícia.

Atenta a cada detalhe do Memorial, a estudante Maria Clara Ferreira disse ter gostado muito de ter conhecido um pouco mais sobre a história do Ministério Público de Alagoas. “Achei interessante, pois não conhecia muita coisa que aprendi aqui. Saber disso me deixou inspirada, pois eu quero ser historiadora”, afirmou a jovem.

Representando o Proerd, estiveram no evento o tenente-coronel França, a coronel Valdenize, o sargento Silva e a cabo Carmen.