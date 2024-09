Mulher dos EUA morre em cápsula de suicídio na Suíça, polícia inicia investigação

O debate sobre o suicídio assistido está a aquecer na sequência de uma cidadã norte-americana que vai à Suíça para usar a cápsula suicida de uma empresa para acabar com a sua vida – e a sua morte fez com que a polícia investigasse a empresa.

The Last Resort, criadora da cápsula suicida Sarco, confirmou que uma mulher de 64 anos do meio-oeste morreu na segunda-feira usando seu dispositivo – observando o copresidente da empresa Florian Willet foi a única pessoa presente, apesar de relato contrário da polícia.