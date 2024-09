Mulher francesa testemunha em julgamento de marido acusado de convidar homens para estuprá-la

Uma mulher francesa que teria sido estuprada por mais de 50 estranhos em vários incidentes ao longo de uma década… enquanto ela teria sido drogada por seu marido, que é acusado de participar dos estupros e filmá-los… testemunhou a favor do primeira vez quinta-feira.

Gisèle disse que viu todas as gravações.

Fora do tribunal na quinta-feira, Gisèle disse… “Os advogados de defesa estão tentando me prender, mas farei o meu melhor.”

As supostas ações de Dominique, de 71 anos, foram expostas depois que os promotores disseram que um segurança o pegou tirando fotos de mulheres com saias levantadas em um supermercado em 2020.

Foi revelado durante a investigação policial que Gisèle estava infectada com mais de uma doença sexualmente transmissível.

No tribunal esta semana, o juiz disse que uma foto nua da filha adulta do casal também foi encontrada no telefone de Dominique.