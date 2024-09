Mulher processa Deshaun Watson do Browns para se encontrar com a NFL; advogado provoca vídeo

BEREA, Ohio — O advogado que representa a autora em uma ação civil que acusa o quarterback do Cleveland Browns, Deshaun Watson, de agressão sexual e agressão física disse à ESPN na quinta-feira que a mulher falará com a NFL dentro de duas semanas.

“Agendaremos uma reunião com a NFL e esperamos que isso seja realizado nas próximas duas semanas”, escreveu o advogado Tony Buzbee em um e-mail. “Temos um vídeo e duas testemunhas adicionais para a NFL falar. Eu pessoalmente nunca confiei no processo disciplinar da NFL, mas meu cliente escolheu se envolver com ele.”

De acordo com o processo, que foi aberto na segunda-feira no Condado de Harris, Texas, as supostas ações ocorreram em outubro de 2020, antes de Watson e uma mulher, identificada como Jane Doe no processo judicial, irem jantar no apartamento da mulher. Watson era membro do Houston Texans na época.

Watson negou as acusações na quarta-feira em uma declaração emitida por seu advogado, Rusty Hardin.

Na terça-feira, a NFL disse que está analisando a reclamação de acordo com a política de conduta pessoal, mas a liga acrescentou que Watson não será colocado na lista de isentos do comissário porque não houve acusações formais e a análise da liga apenas começou.

O técnico do Browns, Kevin Stefanski, disse na quarta-feira que Watson ainda será titular no domingo contra o Jacksonville Jaguars, mas se recusou a comentar o processo, remetendo a uma declaração da equipe divulgada na terça-feira.

Em uma declaração divulgada na quarta-feira, Buzbee disse que entrou em contato com os advogados de Watson durante meses para resolver o assunto em particular.

Watson disse que descobriu sobre o processo quando ele surgiu e que ficou surpreso ao ver as alegações. Quando perguntado sobre a alegação de Buzbee de ter entrado em contato com o escritório de Hardin há 10 meses, Watson respondeu: “Não estou ciente disso.”

Watson cumpriu uma suspensão de 11 jogos em 2022 depois que mais de duas dúzias de mulheres o acusaram de agressão sexual e conduta inapropriada durante sessões de massagem. Dois grandes júris do Texas se recusaram a prosseguir com acusações criminais contra Watson, mas ele cumpriu sua suspensão depois que a NFL e a NFL Players Association chegaram a um acordo em seu caso disciplinar.

Watson também teve que pagar uma multa de US$ 5 milhões e passar por uma avaliação obrigatória por especialistas em comportamento e seguir o programa de tratamento sugerido antes de ser reintegrado pela liga.

Watson resolveu 23 dos 24 processos movidos contra ele no verão de 2022.

O processo aberto na segunda-feira não tem relação com os dois processos ativos restantes (o do verão de 2022 e o outro aberto em outubro) de mulheres que acusaram Watson de má conduta sexual durante sessões de massagem.

Nos casos civis anteriores, um juiz obrigou as mulheres que processavam Watson a usar seus nomes reais nos autos do tribunal. Hardin disse à ESPN na quarta-feira que pretende pedir ao tribunal que exija que a mulher que processou Watson na segunda-feira também seja identificada pelo nome nos autos do tribunal.

Em março de 2022, os Browns negociaram seis escolhas de draft, incluindo três escolhas de primeira rodada, por Watson e lhe deram um acordo totalmente garantido de US$ 230 milhões, o que era um recorde da NFL na época.

A suspensão e as lesões limitaram Watson a apenas 13 partidas pelo Cleveland.