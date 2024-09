Mulher rouba Porsche diante das câmeras e atropela descaradamente o proprietário na garagem

Reproduzir conteúdo de vídeo



Polícia Regional de Peel

Uma mulher supostamente verificando um carro de luxo à venda em Toronto fugiu com o veículo… depois de atropelar o motorista na entrada de sua garagem – e tudo foi capturado em vídeo!

Capturada pela câmera Ring, a suspeita – descrita como uma mulher do sul da Ásia – caminhou até a porta da frente da vítima, alegando que queria examinar seu Porsche Cayenne 2022 listado no Autotrader, de acordo com a Polícia Regional de Peel do Canadá. A mulher de aparência inocente até disse ao homem que estava esperando o pai aparecer.

A cena muda para a entrada da vítima, onde a mulher está agora no banco do motorista do Porsche.

Enquanto a proprietária caminha atrás do carro, ela de repente pisa no acelerador em marcha à ré, atingindo o homem e derrubando-o violentamente na rua, rolando sobre as pernas.

No vídeo, ele de alguma forma consegue se levantar, parecendo um pouco atordoado.

Os policiais dizem que havia um cúmplice em um SUV cinza ou azul do outro lado da rua, e você pode vê-los fugindo rapidamente enquanto ela realiza seu ousado roubo de carro no início de setembro.

CTV News Toronto relata que a mulher de 18 anos foi presa quando se entregou à polícia esta semana. Ela é acusada de direção perigosa, causando danos corporais, roubo de veículo e abandono do local de um acidente. Ela é supostamente procurada por outros crimes suspeitos no Canadá.



