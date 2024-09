Mulher sobrevive ao encontro de pesadelo com enorme píton em vídeo

Arrom Arunroj 64 anos, morreu no encontro selvagem na noite de terça-feira com a cobra de 4,4 metros de comprimento e 44 libras dentro de sua casa em Samut Prakan, uma província ao sul de Bangkok.

O vídeo do terrível incidente mostra Arrom sentada no chão dentro de uma sala com as espirais da serpente enroladas em seu corpo magro. Arrom estava completamente indefeso.