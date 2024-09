Mundo dos esportes reage a A’ja Wilson, do Aces, quebrando recorde de pontuação

Recordes são feitos para serem quebrados.

Na quarta-feira, a pivô do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, escreveu seu nome nos livros de história após registrar o maior número de pontos em uma temporada da WNBA com uma performance de 27 pontos na vitória por 86 a 75 sobre o Indiana Fever.

Wilson quebrou o recorde no final do primeiro tempo com 26,4 segundos restantes quando ela marcou um arremesso de salto. Ela passou a guarda do Seattle Storm, Jewell Loyd, que anteriormente detinha o recorde com 939 pontos na temporada de 2023.

O BALDE QUE FEZ HISTÓRIA NA WNBA 👏 A’ja Wilson agora detém o recorde de pontuação em uma única temporada, com 941 pontos e contando 🔥 (via @LVAces)foto.twitter.com/acgUJsJHVd – SportsCenter (@SportsCenter) 11 de setembro de 2024

Wilson terminou a noite de quarta-feira com 956 pontos na temporada.

Na busca de Wilson pelo recorde, ela marcou os primeiros 10 pontos dos Aces, o que quebrou o recorde de maior sequência de pontuação para uma jogadora começar um jogo, que ela mesma estabeleceu contra o Los Angeles Sparks em 19 de agosto de 2023, de acordo com o ESPN Stats & Information.

Os 27 pontos e 12 rebotes de Wilson também marcaram seu 74º jogo com um duplo-duplo de 20 pontos, o que a coloca empatada com Candace Parker como a terceira maior marca na história da WNBA.

A noite recorde de Wilson deixou as redes sociais agitadas, incluindo a estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James.

Veja como o mundo dos esportes reagiu ao novo recorde de Wilson na WNBA.

STRAIGHT 🪣’s!!! PARABÉNS MANA! Adorei ver isso!!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🫡🤎 https://t.co/iqKILkH2yv — LeBron James (@KingJames) 12 de setembro de 2024

Existem tantos jogadores incríveis no @WNBA agora mesmo. Mas só tem um @_ajawilson22 https://t.co/BJYnlpamZh — Tom Brady (@TomBrady) 12 de setembro de 2024

Dando @_ajawilson22 suas flores por quebrar o recorde de pontuação de uma única temporada para mais pontos em uma @WNBA estação… quando o amor vem do amor e dos entes queridos, é gratificante o suficiente! — dawnstaley (@dawnstaley) 12 de setembro de 2024

Unânime. — 13h Adebayo (@Bam1of1) 12 de setembro de 2024

Para o MELHOR jogador do mundo @_ajawilson22. Nós vemos você, nós ouvimos você, nós sentimos você e nós temos você! Continue sendo você porque você é GRANDEZA!#AFRINHADO#Abençoado — Sheryl Swoopes (@airswoopes22) 12 de setembro de 2024