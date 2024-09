Nancy, do Crew, fica furiosa após pênalti perdido na derrota nos pênaltis na Copa dos Campeões

O técnico do Columbus Crew, Wilfried Nancy, questionou a validade do pênalti perdido por Malte Amundsen na derrota da Copa dos Campeões contra o Club América, depois que o árbitro permitiu a tentativa, apesar do goleiro Luis Angel Malagón estar fora da linha do gol.

“O árbitro fez um bom trabalho durante o pênalti ao dizer aos jogadores: vocês têm que colocar a bola na linha, os goleiros não têm o direito de se mover”, disse Nancy.

“Ele era tão bom nisso. Mas quando Malte cobrou o pênalti, o goleiro não estava na linha. E o árbitro disse que, desculpe, estou rindo porque o árbitro disse que isso não afetou o chute.”

Ele conseguiu pedir as regras de que eles não podem se mover, não podem tocar no travessão, na bola, você tem que colocar a bola no lugar certo. OK, sem problemas. Mas quando você tem que fazer uma chamada óbvia no PK e o goleiro está na frente, ele disse que o PK não foi afetado, os chutes não afetaram o gol.”

Sem interceptação de Malagón, o chute de Amundsen bateu no travessão e saiu longe do gol, resultando em uma tentativa perdida.

De acordo com as regras da competição, “se a bola errar o gol ou ricochetear no travessão ou nas traves, o chute só será repetido se a infração do goleiro tiver impactado claramente o chutador”.

Embora o Crew tenha perdido por 1 a 1 (4 a 5) para o América na quarta-feira à noite no Lower.com Field, Nancy continuou chamando a experiência de uma lição.

“Perdemos o jogo. Eu disse a eles que quando ganhamos a MLS Cup, aprendemos com isso. E perdemos a final da Concacaf Champions Cup em Pachuca. Também aprendemos com isso. Então, no final do dia, o fato de ganharmos ou perdermos, aprendemos. E para mim foi a mensagem. E a mensagem também para eles foi dizer que eu estava orgulhoso deles. E precisamos de dois ou três dias para seguir em frente e já estamos.”

Columbus retorna à ação na noite de sábado, quando visita o DC United no Audi Field, antes de receber o Inter Miami na próxima quarta-feira em Ohio. O Crew atualmente está em terceiro lugar na tabela da Conferência Leste com 56 pontos em 29 jogos.

Matematicamente, o Crew se destaca como um dos três times que podem competir com o Inter Miami pelo Supporters’ Shield. Embora Miami possa conquistar o título somando oito pontos nos quatro jogos finais, uma derrota contra Columbus em combinação com outros resultados pode permitir que o Crew ganhe o escudo.

O Crew já venceu a MLS Cup de 2023 e a Leagues Cup de 2024.