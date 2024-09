Nancy Pelosi questionou a sessão de autógrafos do livro do comediante sobre a negociação de ações

Um clipe no X mostra Alex Strenger em uma máscara facial e um Bernie Sanders boné de beisebol enquanto ele vai à sessão de autógrafos de Pelosi em Fort Worth, Texas, neste fim de semana … começando a bajulá-la dizendo Donald Trump precisa estar na prisão – tudo antes de mergulhar na sua riqueza de Wall Street.

Ele diz a Pelosi que está totalmente grato por sua feroz defesa da democracia … acrescentando, brincando, que estava com muito medo da vitória de Trump e que sua única esperança era prendê-lo.

O entusiasmo OTT de Strenger faz com que a segurança intervenha para que outros possam ter seu momento com Pelosi. Mas, enquanto lhe é mostrada a porta, ele muda desesperadamente de assunto: “Que ações devo comprar?” – claramente um tópico no qual ele pensou que teria mais tempo para se aprofundar!