Naomi Campbell e Anna Wintour se chocam no palco em um evento de moda

Noemi Campbell dar Anna Wintour entrou em uma espécie de briga durante um desfile de moda em Nova York … com as duas lendas zombando uma da outra no palco na frente de um público lotado.

Foi a supermodelo contra o editor da Vogue no Fashion Row Fashion Show and Style Awards de terça-feira à noite no Harlem – e tudo começou com Anna subindo ao pódio no palco para irritar Naomi por estar atrasada na festa.