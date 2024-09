Naoya Inoue vs. TJ Doheny card de luta, resultados da pesagem

O card de luta Inoue vs. Doheny apresenta um evento de cinco lutas encabeçado pela estrela peso por peso Naoya Inoue defendendo seus títulos super galo da IBF, WBC e WBO contra o ex-campeão TJ Doheny em uma luta de boxe de 12 rounds na Ariake Arena em Tóquio, Japão.

Inoue (27-0, 24 KOs) é amplamente considerado um dos maiores talentos de todo o boxe. O lutador japonês de 31 anos defendeu seus cinturões mais recentemente com um nocaute no sexto round de Luis Nery em maio passado. Um campeão de quatro divisões, Inoue é o primeiro boxeador na história moderna a se tornar o campeão indiscutível do super galo e um dos três únicos boxeadores masculinos na era dos quatro cinturões a se tornar campeão indiscutível em duas categorias de peso diferentes.

Doheny (26-4, 20 KOs) é um ex-campeão super galo da IBF vindo da Irlanda. O lutador de 37 anos tem lutado para encontrar consistência desde que perdeu seu título em 2019, acumulando um recorde de 5-4 em nove lutas, mas mudou sua sorte para vencer três lutas consecutivas sobre Kazuki Nakajima, Japhethlee Llamido e Bryl Bayogos nos últimos 15 meses.

Inoue vs. Doheny acontece na terça-feira, 3 de setembro, e vai ao ar ao vivo na ESPN+.

Assista aos resultados ao vivo de Inoue x Doheny e um blog ao vivo do evento principal sobre MMA Fighting.

Um card de luta atualizado entre Inoue e Doheny e os resultados da pesagem podem ser encontrados abaixo.

Cartão de luta (5h45 ET, ESPN+)

Naoya Inoue (122) vs. TJ Doheny (121,5) — 12 rounds, título super galo IBF/WBC/WBO

Yoshiki Takei (117,75) vs. Daigo Higa (117,75) – 12 rounds, título peso galo WBO

Jin Sasaki (146,25) vs. Qamil Balla (147) — 12 rounds, peso médio

Ismael Barroso (139,75) vs. Andy Hiraoka (139,75) — 12 rounds, peso médio júnior

Toshiki Shimomachi (122) vs. Ryuya Tsugawa (121,75) – 10 rounds, peso pena júnior