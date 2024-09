Naoya Inoue vs. TJ Doheny termina em nocaute anticlimático devido à lesão de Doheny

Naoya Inoue manteve sua sequência de finalizações intacta, embora provavelmente não da maneira que esperava.

O astro japonês do boxe defendeu com sucesso seu status indiscutível de super galo no sábado na Ariake Arena, em Tóquio, paralisando no sétimo round o desafiante TJ Doheny (26-5, 20 KOs), depois que Doheny se machucou no início do round.

Não está claro exatamente o que aconteceu com Doheny, embora pareça que suas costas ficaram rígidas, o que motivou a paralisação.

Assista ao final anticlimático abaixo.

Com a vitória, Inoue (28-0, 25 KOs) manteve seu WBA, WBC, IBF, WBO e O Anel cintos de 122 libras.

“Monster” estava apenas começando a ir no sexto round após 15 minutos de ação que ele comandou principalmente. O movimento de Doheny desacelerou a agressividade usual de Inoue e o estilo canhoto complicado do veterano levou a momentos de sucesso, mas no geral foi Inoue consistentemente avançando e acertando os golpes mais fortes.

Foi no Round 6 que o trabalho corporal de Inoue pareceu dar resultado, já que as defesas de Doheny começaram a ruir. Um floreio de finalização característico de Inoue parecia estar próximo, mas o fim veio de forma insatisfatória, apenas alguns segundos no próximo round, devido à lesão de Doheny. O tempo oficial da paralisação foi 0:16 do Round 7.

Inoue agora venceu nove lutas consecutivas por título por nocaute.