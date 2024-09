Naoya Inoue vs. TJ Doheny vídeo completo dos destaques da luta

Assista aos destaques completos da luta entre Naoya Inoue e TJ Doheny do confronto principal na noite de domingo, cortesia de vários veículos de comunicação.

Inoue vs. Doheny aconteceu em 3 de setembro na Ariake Arena em Tóquio, Japão. Naoya Inoue (28-0) e TJ Doheny (26-5) se enfrentaram no evento principal pelo título indiscutível dos galos. A luta foi ao ar ao vivo na ESPN+.

Veja todos os destaques em vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Inoue vs. Doheny, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1: Ambos os lutadores permanecem na distância do jab para começar, Inoue mostra sua paciência. Inoue desfere um jab agressivo, mas Doheny escapa do canto. Nenhum dos dois acerta nada após 60 segundos. Doheny acerta um rápido direto no corpo para quebrar o impasse, mas Inoue o apoia com um contra-ataque de esquerda. Inoue vai para o corpo. Doheny dá um leve jab, desafiando Inoue a cometer um erro. Inoue volta para o corpo. Douheny dobra seu jab. Jab certeiro de Inoue para fechar o round, leve vantagem para o campeão.

O MMA Fighting pontuou o round em 10-9, Inoue.

Rodada 2: Doheny circula e mantém sua mão de jab se movendo. Inoue quer derrubá-lo, mas Doheny apenas corre para frente para um rápido clinch para empurrar Inoue para trás. Inoue novamente para o corpo. Direita forte no corpo faz Doheny se defender contra as cordas, ele evita os socos subsequentes. Outra direita de Inoue passa pelas defesas de Doheny. Doheny bloqueia um 1-2. Doheny estende a mão com uma esquerda estocada e conecta. Outro bom golpe no corpo de Inoue. Combo de Inoue com Doheny lutando para fora do canto. Deve ser dois nos livros para Inoue.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Inoue. No geral, 20-18 Inoue

Rodada 3: O ritmo acelera, ambos os homens permanecem leves em seus pés com Inoue segurando o centro do ringue. Direita no corpo por Inoue. Doheny solta suas mãos, mas não consegue passar pelas luvas de Inoue. Doheny com várias fintas e ele marca com sua esquerda. Golpe no corpo por Doheny. Ele vai corpo-cabeça, boa rodada para o desafiante até agora. Jab de Inoue joga a cabeça de Doheny para trás. Doheny com uma esquerda no corpo, Inoue responde com um golpe no corpo.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Doheny. No geral, 29-28 Inoue.

Rodada 4: Inoue e Doheny trocam jabs no corpo. Jab de cima de Inoue, ele parece mais agressivo. Esquerda de Doheny enquanto ele conecta e circula. Outra esquerda de Doheny. Inoue continua com o trabalho de corpo quando ele pode imobilizar Doheny. Grande 1-2 de Inoue. Esquerda de Doheny marca novamente. Inoue com um jab limpo. Combinação rápida de Doheny. Gancho de direita de Inoue pouco antes do gongo para fechar um round acirrado.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Inoue. No geral, 39-37 Inoue.

Rodada 5: Doheny saindo como o agressor no quinto. Inoue procurando sair do canto agora, Doheny respeitando o poder do campeão. Dois golpes no corpo marcam para Doheny. Inoue enfia o jab em seu rosto. Uppercut forte no corpo de perto por Inoue. Contra-ataque de Doheny em um Inoue avançando. Inoue deixando suas luvas voarem, a defesa de Doheny segurando até agora. Inoue encontrando um lugar para aquele jab. Doheny está lá e acertando golpes, mas não está tendo tanto sucesso evitando socos como antes. Direita reta e esquerda do desafiante.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Inoue. No geral, 49-46 Inoue.

Rodada 6: Inoue está apenas rasgando direitos para o corpo agora. Doheny responde com uma combinação de 1-2. Ele está fazendo Inoue pagar por seus golpes de home run. Doheny mira no corpo enquanto ele permanece saltitante. Inoue avança e quebra o corpo de Doheny. Doheny precisa se concentrar em bloquear esses golpes no corpo. Direita overhand de Inoue marca. Combinação complicada de Doheny faz Inoue adivinhar. Outra direita marca para Inoue, sua vantagem de poder está começando a se manifestar. Doheny mantém as luvas altas enquanto Inoue se abaixa sobre ele. Bom jab de Doheny, mas Inoue apenas descarrega nele no canto. Grande rodada para Inoue.

O MMA Fighting pontuou o round 10-9, Inoue. No geral, 59-55 Inoue.

Rodada 7: Inoue de volta à ofensiva. Dez segundos no round, Doheny parece machucado. Talvez suas costas tenham endurecido? O árbitro intervém e este acabou. Final anticlimático para este, bem quando parecia que estava pegando. O campeão defende.

Resultado oficial: Naoya Inoue derrotou TJ Doheny por nocaute técnico (lesão) (R7, 0:16)