Napheesa Collier marca 38 enquanto Lynx segura Taurasi, Mercury

MINNEAPOLIS — A possível aposentadoria de Diana Taurasi tem sido um tema durante toda a temporada de 2024 da WNBA.

E com seu Phoenix Mercury sofrendo uma derrota por 102 a 95 no Jogo 1 da primeira rodada contra o Minnesota Lynx no domingo no Target Center, a possibilidade pode se tornar a manchete antes do Jogo 2 na quarta-feira.

Se alguém entende o impacto de Taurasi, é Napheesa Collier, que — como Taurasi — ganhou um título nacional durante uma carreira estelar na UConn. O respeito entre os dois é claro, mas isso é basquete, e Collier vê Taurasi e o Mercury apenas como um obstáculo no caminho de seu time para um campeonato.

“Parece que é a turnê de aposentadoria dela”, disse Collier. “Não sei. Ela tem sido bem quieta sobre isso. Ela é, obviamente, uma ótima da UConn, uma GOAT da liga, então me sinto sortuda por ter conseguido jogar com ela no Team USA e contra ela. Espero que possamos encerrar a carreira dela na quarta-feira.”

Talvez este seja o fim para Taurasi, mas parece que é apenas o começo para Collier, que construiu uma série de estatísticas espetaculares, incluindo 38 pontos, o recorde da carreira, em uma vitória tenaz sobre o Mercury, que o Lynx derrotou em cinco dos últimos seis encontros nos playoffs.

No mesmo dia em que Collier terminou em segundo lugar, atrás de A’ja Wilson, na disputa pelo prêmio de MVP da WNBA — exceto por uma votação para o terceiro lugar, Collier teria terminado em segundo lugar por unanimidade — ela argumentou que a estrela do Las Vegas Aces pode ser a única jogadora do planeta que pode impedi-la de fazer o que quiser em quadra.

Houve pump fakes e layups suaves. Houve cestas de 3 pontos decisivas e finalizações perto do aro. Ela também fez defesas importantes. O Mercury parecia tirar palhinhas às vezes para ver quem ficaria com a tarefa de marcá-la. Mas nada realmente funcionou.

Com a bola de basquete em suas mãos, Collier foi uma força destrutiva no domingo. De acordo com o Lynx, ela é a primeira jogadora na história da WNBA a terminar com 38 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e um bloqueio em um jogo de playoff.

“A grande coisa sobre [Collier] é que é muito mais do que marcar gols”, disse a treinadora do Lynx, Cheryl Reeve. “É por isso que é tão especial. É por isso que ela é a primeira na história da liga a fazer tantas coisas, porque ela é uma recheadora de placares. É muito além de marcar gols.”

Taurasi (21 pontos, 5 de 10 em 3) e Natasha Cloud (33 pontos) tentaram roubar o jogo 1 depois que o Mercury entrou no intervalo enfrentando uma desvantagem de 14 pontos.

Com 2:06 para jogar, a bandeja de Cloud deu ao Mercury uma vantagem de 92-91 antes de serem superados por 11-3 no resto do caminho. Quando Cloud entrou no vestiário após o jogo, ela gritou: “Mais uma… mais uma… mais uma” para sinalizar tanto o desespero quanto a oportunidade pela frente no Jogo 2.

O futuro de Taurasi está em suas mentes.

Talvez sozinha também. Taurasi foi anunciada como participante da coletiva de imprensa pós-jogo antes de ser substituída no último segundo, o que significa que ela pode não falar até quarta-feira, se falar. As possíveis consequências daquele jogo são claras, no entanto.

Com todos os olhos em Diana Taurasi, foi Napheesa Collier, de Minnesota, que roubou a cena no domingo, quando o Lynx assumiu a liderança por 1 a 0 na série com o Phoenix. “Espero que possamos encerrar a carreira dela na quarta-feira”, disse Collier sobre a grande estrela da WNBA e também estrela da UConn. Matt Krohn/AP

“Não é realmente algo sobre o que conversamos como um grupo”, disse o técnico do Mercury, Nate Tibbetts. “Obviamente, sabemos que há uma chance de que seja isso. Acho que todo mundo quer fazer uma corrida, não apenas por nós mesmos, mas principalmente por ela. Quer dizer, vai ser uma decisão dela depois da temporada. Acho que ela deixou isso bem claro. Mas adoramos tê-la por perto. E você pode ver isso hoje à noite, ela ainda pode jogar.”

Mas Collier e seus companheiros de equipe têm suas próprias ambições.

Na quadra, Collier não é uma jogadora animada. E ela não tem uma sequência gigantesca nas redes sociais em comparação com algumas das outras estrelas da WNBA. Ela também costuma ser estoica depois dos jogos. Esse comportamento provavelmente afeta a maneira como ela é vista, principalmente como quieta e modesta. Mas Collier, durante toda a temporada, também ganhou outro descritor: superestrela da WNBA.

“Acho que isso vem de jogar o mais duro que você pode em cada jogo, vencer jogos, e eu sempre volto para meus companheiros de equipe”, disse ela no domingo. “Eles sempre me colocam em ótimas posições. Você não ganha os elogios e todas essas coisas sem vencer jogos e você faz isso como um time. Então, sim, é bom conseguir [No. 2 in the MVP race]. Sério, parabéns para [Wilson]. Ela teve um ano incrível. Acho que ela merece ser MVP. Obviamente, vou atrás dela no ano que vem e farei o meu melhor novamente. Mas foi muito divertido.”

Na quarta-feira, Taurasi pode jogar a última partida em uma das maiores sequências da história do basquete. Mas a ex-MVP e tricampeã da WNBA competiu no domingo como se não tivesse interesse em terminar sua carreira em Minneapolis.

No jogo 2, no entanto, Collier & Co. pode não lhe dar escolha.

“Estamos indo para o [championship] e é nisso que estabelecemos nossos objetivos”, disse Collier.