Nationals adiciona Darren Baker, filho do ex-técnico Dusty Baker

O Washington Nationals ganhou um pouco de experiência na liga principal no domingo quando colocou o jogador de campo interno/externo Darren Baker no elenco ativo.

O jogador de 25 anos é filho do ex-jogador e gerente da liga principal Dusty Baker, que jogou 19 temporadas (1968-86) com quatro clubes e foi gerente por 26 temporadas, incluindo 10 com o San Francisco Giants (1993-2002). Ele também foi gerente do Nationals (2016-17) e liderou o Houston Astros ao título da World Series de 2022.

Os Nationals também convocaram o destro Zach Brzykcy, já que o elenco da liga principal foi expandido em dois jogadores para o último mês da temporada regular.

Darren Baker nunca jogou nas grandes ligas, mas atraiu muita atenção na World Series no passado.

Como um batboy de 3 anos para os Giants na World Series de 2002, Baker correu para o campo para recuperar um bastão durante o Jogo 5 contra o então Anaheim Angels enquanto uma jogada estava em andamento. JT Snow, dos Giants, que tinha acabado de cruzar a home plate após uma tripla de Kenny Lofton, levantou o jovem Baker pela parte de trás de sua jaqueta para evitar uma colisão com David Bell, que estava prestes a marcar.

Em 112 jogos no Triple-A Rochester nesta temporada, Baker rebateu .285 com 20 duplas e 49 RBIs, mas não acertou um home run em 435 rebatidas. Ele estava em sua quarta temporada na liga menor após quatro anos na faculdade em Cal. Os Nationals o selecionaram na 10ª rodada em 2021.

Brzykcy, 25, também está indo para as grandes ligas pela primeira vez. Ele teve 2-0 com uma ERA de 2,04 em 30 aparições (duas partidas) em quatro níveis diferentes da liga menor nesta temporada.