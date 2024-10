NBA media day 2024 – Conclusões dos melhores jogadores e equipes

Equipes da NBA, reúnam-se! Faltam apenas algumas semanas para a temporada 2024-25 e todos os olhos agora podem se voltar para a noite de abertura, em 22 de outubro.

Foi uma offseason agitada que foi coroada por uma negociação de grande sucesso neste fim de semana, com o New York Knicks adquirindo Karl-Anthony Towns do Minnesota Timberwolves. Towns é o mais recente All-Star a caminho de um novo time, um grupo que também inclui Klay Thompson, Paul George e Chris Paul.

Ah, e LeBron James e o Los Angeles Lakers terão um rosto familiar como novo treinador – bem como um novo companheiro de equipe, Bronny James.

Antes do início dos jogos reais, jogadores e treinadores de 28 equipes se reuniram na segunda-feira para um dia de mídia antes do campo de treinamento. As outras duas equipes – o Boston Celtics e o Denver Nuggets – realizaram suas atividades no Media Day na semana passada, antes de viajarem para Abu Dhabi para dois jogos de pré-temporada.

Em Denver, Nikola Jokic, três vezes MVP da NBA (ostentando um cavanhaque elegante), falou sobre como colocar o Nuggets de volta ao topo após uma eliminação precoce nos playoffs na temporada passada. Quanto ao Celtics, Jayson Tatum disse que está focado em trazer outro título para Boston depois de um verão agitado que incluiu uma extensão histórica de US$ 315 milhões e uma medalha de ouro olímpica.

Nossos membros da NBA estiveram no local na segunda-feira com as principais equipes que estão preparadas para criar muita agitação nesta temporada. Aqui está o que chamou a atenção deles no dia da mídia.

O legado de Mutombo lembrado na Filadélfia

CAMDEN, NJ – Enquanto os 76ers iniciavam sua busca para vencer o primeiro campeonato da franquia em mais de 40 anos e chegar às finais da NBA pela primeira vez desde 2001, a notícia da morte de Dikembe Mutombo se espalhou pelas instalações de treino da equipe.

Foi um que atingiu o alvo na Filadélfia. Mutombo foi uma adição no meio da temporada ao time de 2001 que, ao lado de Allen Iverson, levou o Filadélfia às finais contra o Los Angeles Lakers. Para um time que perdeu na primeira ou na segunda rodada em cada um dos últimos sete anos, esse é um lugar que o 76ers passa todos os dias focado em alcançar.

Nascido na República Democrática do Congo, Mutombo tem um lugar de destaque na história do basquete africano, o que o torna um modelo e herói para o pivô do 76ers, Joel Embiid, natural de Camarões.

“É um dia triste, especialmente para nós, africanos – e realmente para todo o mundo – porque, além do que ele conquistou na quadra de basquete, acho que ele foi ainda melhor fora da quadra”, disse Embiid na segunda-feira. “Ele é um dos caras que admiro, no que diz respeito a ter impacto, não apenas na quadra, mas fora dela. , então ele foi um modelo para mim. É um dia triste.”

O legado duradouro de Dikembe Mutombo Malika Andrews relembra a vida de Dikembe Mutombo após sua morte aos 58 anos.

Na semana passada, Embiid esteve num palco nas Nações Unidas ao lado do presidente de operações de basquetebol do Toronto Raptors, Masai Ujiri, falando sobre potenciais oportunidades de crescimento em África – algo que ninguém incorporou mais do que Mutombo.

O presidente de operações de basquete do 76ers, Daryl Morey, foi retirado do palco durante sua entrevista coletiva com o técnico Nick Nurse e foi informado sobre a morte de Mutombo por um oficial do time. pessoalmente, depois de trabalhar com ele em sua primeira temporada no comando do Houston Rockets em 2007.

“Não existem muitos caras como ele”, disse Morey. “Apenas um grande ser humano. Quando eu era um GM novato nesta liga, minha primeira chance em Houston, ele era alguém com quem eu ia o tempo todo. … Suas realizações na quadra, não precisamos falar sobre demais. Apenas um ser humano incrível, o que ele fez fora das quadras pela África. -Tim Bontemps

Com KAT em casa, Knicks estão ‘não oficialmente’ entusiasmados

GREENBURGH, NY – O ala dos Knicks, Josh Hart, simplesmente decidiu se inclinar totalmente para o elefante na sala depois de um tempo.

Com Karl-Anthony Towns – a nova, mas ainda não oficial estrela do clube – nas instalações de treinos da equipe na segunda-feira, Hart finalmente falou sobre como a negociação pendente iria abalar a corrida da Conferência Leste.

“Definitivamente vai ser mais difícil. Muitas equipes fizeram grandes movimentos nesta entressafra. Não vai ser fácil. Não vai ser moleza”, disse ele. “Mas estamos extremamente confiantes no que temos. Oficial e extraoficialmente.”

Ao terminar de falar, Hart sorriu e olhou para o oficial de relações públicas do time, como se quisesse obter autorização para dizer o que é quase certo neste momento: Towns será um Knick.

Como o KAT preenche a lacuna dos Knicks? Monica McNutt se junta ao "SportsCenter" para quebrar os Knicks and Wolves finalizando um acordo centrado em Karl-Anthony Towns, Julius Randle e Donte DiVincenzo.

Julius Randle e Donte DiVincenzo, membros importantes do clube na temporada passada, não estarão. Ambas as realidades pretendem abalar o clube de várias maneiras; particularmente no ataque.

Quase todos – do técnico Tom Thibodeau ao capitão Jalen Brunson e Hart – aludiram ao fato de que Nova York jogaria muito mais ataques de cinco eliminações nesta temporada com um trecho grande como o de Towns. Brunson, saindo de uma temporada em que partiu para um ataque ofensivo depois de se beneficiar de mais espaço após a troca de OG Anunoby, agora parece ter ainda mais espaço para quebrar os defensores adversários. Thibodeau citou na segunda-feira a classificação do time entre os 10 primeiros em eficiência ofensiva e defensiva na temporada passada, dizendo que sente que o clube poderia ser ainda melhor em ambos os lados nesta temporada.

Hart e Brunson passaram um tempo conversando sobre Randle e DiVincenzo, alternando entre o quão importantes eles foram para o time de 50 vitórias da temporada passada e como esse é o lado difícil e muitas vezes feio do negócio.

Mas com Towns, e o espaço adicional que ele proporcionará para o ataque do time, os Knicks também veem claramente o potencial para um teto mais alto nesta temporada. -Chris Herring

Edwards e Gobert se preparam para uma nova era após a troca do ‘irmão’ KAT

MINNEAPOLIS – O media day dos Timberwolves teve um começo estranho quando o técnico Chris Finch e o presidente da equipe Tim Connelly se recusaram a comentar sobre a troca de Karl-Anthony Towns para os Knicks, embora horas antes o ex-âncora da franquia tivesse postado uma foto de si mesmo na cidade de Nova York.

“Não posso comentar nada que ainda está para acontecer”, disse Connelly.

Mas os ex-companheiros de Towns não ficaram tímidos com sua tristeza e com o impacto que a derrota terá na franquia que receberá Donte DiVincenzo, Julius Randle e uma futura escolha de primeiro turno em troca do jogador de dois metros que acertou mais de 40%. de suas tentativas de 3 pontos em sua carreira de nove anos.

“Foi uma grande surpresa”, disse Rudy Gobert. “Não é algo que alguém esperava alguns dias antes do campo de treinamento. Ainda estou processando. [Towns] é alguém por quem tenho muito respeito. Passamos dois anos juntos e sou muito grato pelo tempo que passamos juntos. Desde que cheguei aqui, desde o primeiro dia, ele me abraçou. Ele fez tudo o que pôde para me ajudar a ser a melhor versão de mim mesmo, dentro e fora das quadras.”

O tom sombrio de Gobert foi um sentimento que pairou sobre a equipe na segunda-feira.

Embora Anthony Edwards tenha gostado dos elogios que recebeu ao entrar potencialmente em sua fase de estrelato – Connelly disse que o time acredita que ele pode se tornar um dos maiores jogadores da história da NBA – ele também disse que é um momento difícil sem seu “irmão”.

“Acho meio estranho falar sobre isso porque ele acabou de ser negociado”, disse Edwards. “Esse é o meu cachorro, cara. Não foi uma situação de uma ou duas. É que nós dois éramos únicos. Nós apenas brincamos um com o outro. Então, quero dizer, estou feliz por estar [whoever] eles querem que eu esteja agora, mas [Towns and I] estávamos juntos, então é difícil.” – Myron Medcalf

Pop responde ao interesse do técnico da França pelo Spurs

SAN ANTONIO – Desde a impressionante diferença de tamanho entre Victor Wembanyama e o veterano armador Chris Paul até a insistência do técnico Gregg Popovich em se apresentar para sua nova conferência de 14 minutos, o dia da mídia do Spurs apresentou muitos pontos turísticos notáveis.

Mas uma pequena pepita ganhou força na segunda-feira devido à apreciação de longa data do San Antonio pelas contribuições de jogadores internacionais.

O ex-técnico de basquete masculino da França, Vincent Collet, que levou o time à medalha de prata neste verão nas Olimpíadas de Paris de 2024, manifestou recentemente interesse em treinar na NBA, especialmente para Popovich e os Spurs.

“Ele é um bom amigo. É um ótimo treinador”, disse Popovich. “E ele é como muitos treinadores na Europa. Você não precisa ser americano para treinar na NBA. É uma espécie de preconceito não intencional, assim como costumava ser com os jogadores. ‘Esses caras não podem jogar aqui. Eles não se ajustam culturalmente. Eles não jogam na defesa. Seja lá o que fosse. Então todos nós começamos a trazê-los e percebemos que era besteira.

“O mesmo acontece com os treinadores. Há vários treinadores lá que poderiam estar fazendo um trabalho tão bom ou melhor do que o nosso. O técnico Collet está definitivamente nessa categoria.”

Ao longo da gestão de Popovich no Spurs, a organização ganhou a reputação de trazer jogadores e treinadores internacionais para San Antonio. A equipe conta atualmente com pelo menos três funcionários internacionais: o assistente Matt Nielsen (Austrália) e os treinadores de desempenho atlético Carlos Sosa Marin (Espanha) e Guillaume Alquier (França).

“Não pensei nisso, disse Wembanyama sobre a possibilidade de Collet se juntar à equipe do Spurs, “mas seria legal”. -Michael C. Wright

Pistons querem se juntar ao Lions, Tigers como o próximo time dos playoffs de Detroit

DETROIT – A estrela do Pistons, Cade Cunningham, que acabou de assinar uma extensão de cinco anos no valor de US$ 224 milhões nesta offseason, tem objetivos pessoais nesta temporada.

Ele quer se tornar um jogador All-Star e All-NBA sob o comando do novo técnico do Pistons, JB Bickerstaff – e está se motivando ao testemunhar o recente sucesso do Detroit Lions da NFL e do Detroit Tigers da NBA.

Os Tigers conquistaram sua primeira vaga nos playoffs desde 2014 neste fim de semana, enquanto os Leões, que são vistos como candidatos ao Super Bowl depois de chegar ao jogo do campeonato da NFC na temporada passada, receberão o Seattle Seahawks no Monday Night Football esta noite.

“É um desafio que definitivamente queremos enfrentar”, disse Cunningham. “Eu estava lá no jogo de sexta-feira quando os Tigres marcaram, então assistindo, estou no prédio observando como o estádio estava reagindo a isso.

“Então, é isso que queremos fazer pelos torcedores dos Pistons, pela cidade, pelo lado do basquete”, disse ele. “Queremos trazer a mesma emoção e a mesma alegria para os Pistons. É um desafio que todos estamos entusiasmados em enfrentar e eu serei o chefe dessa cobra.”

Os Pistons terminaram 0,500 ou pior em oito temporadas consecutivas, além de passar 16 temporadas consecutivas sem vencer nos playoffs, a mais longa seca ativa na NBA.

No entanto, o presidente de operações de basquete, Trajan Langdon, está empenhado em revitalizar a franquia. Langdon visitou o campo de treinamento dos Leões durante o verão, onde conversou com o GM do Lions, Brad Holmes, e espera imitar a mesma base ao desenvolver a identidade atual dos Pistons.

“Ele fez coisas incríveis aqui, com as quais espero poder aprender”, disse Langdon sobre Holmes. -Eric Woodyard