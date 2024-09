Nebraska obtém compromisso do irmão do QB Dylan Raiola, Dayton

Dayton Raiola, quarterback da turma de 2026 e irmão mais novo do fenômeno calouro de Nebraska Dylan Raiola, anunciou seu compromisso com Matt Rhule e os Cornhuskers na noite de domingo.

Raiola, um calouro de 1,80 m e 97 kg, é o primeiro jogador promissor de Nebraska no ciclo de 2026 e atualmente não está no ranking de prospectos de ensino médio da ESPN para a classe.

O jovem Raiola substituiu Dylan como quarterback titular na Buford High School, na Geórgia, depois que ele foi para a faculdade e levou os Wolves a um início de 4-1 neste outono.

Com seu comprometimento, Raiola se torna o mais novo membro da família a desembarcar em Nebraska. O pai dos Raiolas, Dominic, foi duas vezes selecionado para o All-Big 12 com os Huskers de 1997 a 2000 antes de passar 14 temporadas na NFL com o Detroit Lions.

Donovan Raiola, irmão de Dominic, passou as últimas três temporadas como treinador da linha ofensiva do Nebraska, após quatro anos treinando o Chicago Bears, e a irmã mais velha de Raiola, Taylor, é gerente graduada no departamento de recrutamento do Nebraska.

“O LEGADO CONTINUA #OHANA #COMPROMETIDO”, escreveu Dayton Raiola em um anúncio nas redes sociais.

Dylan Raiola foi o passador de bolso nº 1 da ESPN e o prospecto geral nº 11 na classe de 2024. Ele se comprometeu inicialmente com Ohio State em maio de 2022 antes de reabrir seu recrutamento mais tarde naquele ano.

Em 15 de maio de 2023, Dylan Raiola se comprometeu com a Geórgia e manteve sua promessa aos Bulldogs até sua transferência tardia para Nebraska, dias antes do início do período de assinaturas antecipadas.

Dylan Raiola, o principal candidato da turma de 2024 dos Huskers, foi oficialmente nomeado quarterback titular do programa em 21 de agosto. Ele levou Nebraska ao seu primeiro início de 3-0 desde 2016, antes da derrota na prorrogação por 31-24 para Illinois na sexta-feira.

Em quatro jogos, ele completou 72,2% de seus passes para 967 jardas, com oito touchdowns e duas interceptações.

Diferentemente do irmão, Dayton Raiola é canhoto. Ele tem feito visitas frequentes a Nebraska desde que seu irmão se comprometeu com o programa, incluindo viagens ao campus para o jogo da primavera e a vitória dos Huskers sobre o Colorado na Semana 2.

A classe de 2025 de Rhule inclui o top 100 outside linebacker Christian Jones e outros quatro compromissos do ESPN 300. No domingo, a classe de 2025 de Nebraska está em 23º lugar no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo. Nebraska (4-1) visita Purdue na Semana 5 após cair do AP Top 25 no domingo.