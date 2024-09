Nestor Cortes ‘chateado’ com rebaixamento para o bullpen dos Yankees

O canhoto dos Yankees, Nestor Cortes, admitiu que ficou “chateado” por ter sido usado como reserva contra os Cubs, dizendo que ficou surpreso com o rebaixamento da rotação inicial de Nova York, mas que aceitaria a nova função se ela se tornasse permanente.

Cortes, um ex-All-Star que trabalhou exclusivamente como titular desde meados da temporada de 2021, lançou 4 1/3 innings sem rebatidas na tarde de sábado no Wrigley Field, combinando com o titular Clarke Schmidt para uma rebatida de quatro rebatidas na vitória dos Yankees por 2 a 0.

O franco Cortes não mediu palavras após o jogo, chamando a si mesmo de “carro-chefe” da rotação de Nova York e citando a decisão dos Yankees de nomeá-lo como titular no Dia de Abertura quando o craque Gerrit Cole foi afastado devido a uma lesão no cotovelo para começar a temporada.

“Obviamente eu estava chateado”, disse Cortes. “Eu me senti como se eu tivesse sido, entre todos os titulares, o burro de carga aqui. Depois que Cole caiu, eles me escolheram para ser o titular do Dia de Abertura — não necessariamente o nº 1, mas o titular do Dia de Abertura. Eu tive que mudar minha rotina lá.

“Agora eles fazem isso.”

Foi a primeira aparição de alívio desde 23 de julho de 2021, para Cortes (9-10), que reduziu sua ERA para 3,97 e lidera os Yankees com 163 1/3 innings lançados nesta temporada. Ele precisou de apenas 48 arremessos para completar sua saída no sábado, caminhando um e eliminando três.

“Eu nunca vou recuar diante de um desafio”, ele disse. “Eu nunca vou deixar meus companheiros de equipe na mão. Vocês sempre vão receber meu melhor esforço, não importa se eu esteja feliz ou não.

“Foi o que eu fiz hoje. Eu fui lá e provei que posso ser colocado em qualquer situação. De agora em diante, se esse é meu papel, então eu o aceitarei.”

Cortes está escalado para começar um dos quatro jogos dos Yankees no próximo fim de semana contra o Boston Red Sox, mas seu papel no futuro é incerto, já que Nova York deve voltar a ter uma rotação inicial de cinco jogadores.

Cortes, 29, teve dificuldades em sua partida mais recente no último domingo, permitindo cinco corridas em apenas quatro innings em uma derrota para o St. Louis Cardinals. Mas ele foi excelente em suas três partidas anteriores, permitindo apenas uma corrida enquanto eliminava 18 em 20 2/3 innings durante esse período.

O técnico dos Yankees, Aaron Boone, elogiou Cortes por seu desempenho fora do bullpen, dizendo que foi “uma prova de que ele é um profissional”.

“Tenho certeza de que ele não ficou entusiasmado com isso dessa vez”, disse Boone. “Mas você ainda tem um trabalho a fazer, e ele foi e se destacou nisso.”

No entanto, Cortes pode acabar sendo o estranho jogador dos Yankees, com Schmidt e Luis Gil retornando da lista de lesionados para se juntar a uma rotação que inclui Cole, Carlos Rodon e Marcus Stroman.

“Não tenho ideia”, disse Cortes quando perguntado sobre seu papel. “Este me pegou de surpresa, então veremos.

“Eu sei que me disseram que eu começaria contra Boston, mas depois disso, com uma rotação de seis homens e dias de folga entre eles, os caras vão ganhar dias extras e não acho que essa seja necessariamente a decisão certa, então veremos.”