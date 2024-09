Netflix processada por ‘Squid Game’ por supostamente copiar filme indiano

A vaca leiteira da Netflix, “Squid Game”, é uma imitação flagrante de um filme que foi lançado mais de uma década antes na Índia… pelo menos de acordo com um novo processo.

A Netflix está sendo processada por um homem chamado Soham Xá que afirma ser o criador do filme indiano em hindi de 2009 “Luck” … que, segundo ele, serviu de modelo para a série de streaming de sucesso de 2021 “Squid Game”.

De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, a franquia “Squid Game” roubou diretamente o enredo do filme de Shah… porque “Luck” é uma história sobre um grupo de pessoas desesperadas e endividadas, atraídas para participar de uma série de jogos competitivos pela chance de ganhar grandes somas de dinheiro.

Nos documentos, Shah diz que sua história de “Sorte” também apresenta espectadores ricos apostando nos jogadores e se divertindo na competição de apostas altas… enquanto os próprios participantes lutam para permanecer vivos e lutam com sua própria moralidade sob condições extremas.

Para quem já viu “Squid Game”… parece muito com o mesmo enredo.

A questão é… Shah afirma que escreveu sua história por volta de 2006… e diz que em julho de 2009 a versão cinematográfica foi lançada mundialmente nos cinemas da Índia, do Reino Unido, dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos.

Shah diz escritor de “Squid Game” Hwang Dong Hyuk que também está sendo processado, afirmou ter escrito sua história pela primeira vez em 2009… no mesmo ano em que “Luck” foi lançado nos cinemas.

A Netflix, afirma Shah, diz que o valor de mercado da empresa aumentou em mais de US$ 900 milhões como resultado de “Squid Game”, seu programa mais assistido… e Shah está indo atrás da gigante do streaming por uma fatia do bolo – e quer impedir que a Netflix infrinja seus direitos autorais de “Luck”.