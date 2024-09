Newcastle expõe as fragilidades do Man City sem Rodri

NEWCASTLE – Sem Rodri, sem festa. Mas muitas perguntas. O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, não consegue escapar da sombra de seu meio-campista lesionado – sem dúvida o melhor do mundo em sua posição – e de sua reação exasperada ao ser questionado sobre o jogador de 28 anos após o empate de 1 a 1 no sábado em Newcastle. O United revelou o quão grande será a derrota para os campeões da Premier League.

“Gente, eu sei que vocês vão me perguntar o tempo todo”, disse Guardiola após o jogo. “Mas ele [Rodri] não está lá. “Kova [Mateo Kovacic]Bernardo [Silva]. rico [Lewis] fiz bem, mas tenho que encontrar soluções. Eu adoraria que Rodri estivesse aqui.”

Este foi o primeiro jogo que o City disputou desde que chegou a confirmação esta semana de que Rodri, indicado para a Bola de Ouro, perderá o resto da temporada depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o empate de 2 a 2 no domingo passado contra Arsenal.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Quando Rodri deixou o campo contra a equipe de Mikel Arteta, aos 20 minutos, devido à lesão, o City estava à frente por 1 a 0 e confortável. Nos 51 jogos anteriores da Premier League que Rodri disputou, desde fevereiro de 2023, o City não perdeu nenhum deles.

Mas com Rodri fora de campo, o Arsenal rapidamente superou a desvantagem para vencer por 2 a 1 e só perdeu a vitória ao sofrer o empate aos oito minutos dos acréscimos.

Em Newcastle, o City mais uma vez assumiu a liderança, com o zagueiro Josko Gvardiol marcando aos 35 minutos após um bom trabalho de Jack Grealish, mas não conseguiu manter a vantagem e o pênalti de Anthony Gordon aos 58 minutos valeu um ponto ao Newcastle e deixou o City se perguntando quando eles vão vencer novamente sem Rodri.

É claro que o City encontrará uma maneira de vencer sem o ex-jogador do Atlético Madrid. Não esqueçamos que a equipe de Guardiola venceu os três primeiros jogos do campeonato nesta temporada sem Rodri na equipe, devido a ele ter tido uma pausa prolongada após seus esforços para ajudar a Espanha a conquistar a glória na Euro 2024, na Alemanha.

O Man City usou Mateo Kovacic no papel de Rodri, mas não funcionou como eles esperavam. Imagens de Matt McNulty/Getty

Mas a realidade da sua ausência até o final da temporada causou um problema de seleção e um golpe psicológico para os campeões. O seu registo com e sem Rodri – não conseguiram vencer os últimos cinco jogos (L4, D1) sem ele e Kevin De Bruyne no onze inicial – aponta para a sua importância e a equipa sabe agora que terá de encontre uma maneira de lidar sem ele. Até Guardiola, um génio do treinador, admite que ainda procura uma solução.

Rodri é talvez ainda mais importante para o City do que o prolífico avançado-centro Erling Haaland. O City tem tantas opções de ataque que geralmente consegue encontrar uma maneira de marcar quando Haaland não está no placar, mas o Arsenal conseguiu ultrapassar o meio-campo do City no período entre a saída de Rodri e o cartão vermelho de Leandro Trossard aos 45 minutos da semana passada, e O Newcastle também desfrutou de longos períodos de domínio no meio do campo em St James’ Park.

Guardiola implantou uma formação 4-1-2-3 com Kovacic no papel de Rodri, e Lewis e Ilkay Gündogan oferecendo uma camada adicional de proteção entre Kovacic e os três primeiros.

Kovacic é um jogador de primeira linha, vencedor da Liga dos Campeões com Real Madrid e Chelsea, mas não é Rodri. Se Rodri for meio-campista A+, Kovacic pode ser B+, o que ainda não é ruim. Mas tudo no City são os seus níveis de excelência e, apesar do pedigree de Kovacic, ele não dá ao City a segurança com a bola ou a visão de Rodri.

Quanto a Lewis, o jovem de 19 anos ainda está aprendendo o jogo e não está pronto para ser uma das principais soluções de Guardiola. Gündogan tem todo o pedigree e já fez isso antes, mas o ex-internacional alemão fará 34 anos no próximo mês e parece uma sombra do que era depois de retornar ao Etihad neste verão, após uma temporada no Barcelona.

Gündogan foi substituído no início do segundo tempo, após um péssimo desempenho em que parecia estar fora do ritmo. Ele pode melhorar quando seus níveis de condicionamento físico melhorarem, mas sua idade sugere que essa pode ser uma sugestão otimista.

O Man City empatou com o Newcastle, mas precisa encontrar uma solução para o seu meio-campo rapidamente. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Talvez seja revelador que Guardiola se tenha referido a Bernardo Silva em vez de Gündogan ao falar das suas opções de meio-campo frente ao Newcastle, mas o internacional português é mais um jogador de ataque do que uma potencial solução para Rodri. O zagueiro John Stones é outro, mas passou o jogo no banco de reservas, enquanto o lesionado De Bruyne não conseguiu entrar no elenco.

Tal como Gündogan, De Bruyne tem todas as credenciais para preencher a vaga de Rodri, mas também tem 33 anos e está a sofrer regularmente de lesões.

Então, como Guardiola substitui o insubstituível?

No Newcastle, o City teve bons períodos no primeiro tempo, mas perdeu o controle do meio-campo quando o time da casa ganhou impulso no segundo tempo.

Os meio-campos de Joelinton, Sandro Tonali e Bruno Guimarães tinham mais energia e tenacidade que os do City, enquanto a altura e a força de Joelinton eram um problema que a equipe de Guardiola não conseguiu resolver na ausência de Rodri.

O City agora tem uma sequência confortável de jogos no campeonato em outubro contra Fulham, Wolves, Southampton e Bournemouth, então eles têm a oportunidade de provar ao mundo, e a si mesmos, que podem viver sem seu melhor meio-campista.

A probabilidade é que o City vença todos os quatro jogos e faça exatamente isso, mas não há dúvida de que eles não são a mesma força sem Rodri e o teste decisivo será contra seus rivais pelo título.

O Newcastle não fez isso no sábado, mas expôs as fragilidades do City e equipas melhores do que a equipa de Eddie Howe serão muito mais implacáveis.